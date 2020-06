Ny tragedie rammet «Dawson's Creek»-stjernen

James Van Der Beek (43) rammet av samme tragedie for andre gang på under ett år.

James Van Der Beek (43) ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen i den ikoniske 90-tallsserien «Dawson's Creek» – ungdomsserien som også gjorde Katie Holms og Michelle Williams til superstjerner.

Van Der Beek har barna Olivia (9), Joshua (8), Annabel (6), Emilia (4) og Gwndolyn (2) sammen med kona Kimberly Brook. Likevel måtte 43-åringen dele en hjerteskjærende nyhet sent i fjor høst.

Brook hadde spontanabortert, og paret mistet sitt ufødte barn.

– Min kone Kimberly og jeg går igjennom alle kommende foreldre verste mareritt. Vi har mistet barnet. Man vet aldri hvorfor disse ting skjer, det er det vi har fortalt våre barn. Alt man vet er at det bringer en nærmere sammen, åpner hjertet ditt og gjør deg mer takknemlig. Det gjør deg mer menneskelig, sa Van Der Beek under et intervju i forbindelse med «Dancing With the Stars».

Lørdag delte skuespilleren nok en trist nyhet. Paret har igjen mistet sitt ufødte barn. På Instagram skriver skuespilleren at de helgen før opplevde en ny spontanabort.

«Etter at vi opplevde en brutal og veldig offentlig spontanabort sist november, ble vi over oss av glede da vi igjen ble gravide. Denne gangen holdt vi hemmeligheten for oss selv.»

Videre skriver Van Der Beek at kona var 17 uker på vei da hun ble hastet til sykehuset, og at hun måtte få blodoverføring gjennom natten. Ifølge People var dette parets femte spontanabort på ni år.

Paret giftet seg i 2010 i Tel Aviv i Israel. Van Der Beek var tidligere gift med skuespiller Heather McComb fra 2003 til 2009.