Etterforsker mistenkelig dødsfall

Politi og ambulanse rykket mandag morgen ut til en adresse i Ålesund sentrum etter melding om at en person hadde fått hjertestans, men bekreftet senere til TV 2 at de nå ser på dødsfallet som «mistenkelig».

– Bakgrunnen er veldig enkel. Vi fikk inn en melding om at en kvinne var blitt funnet livløs, meldingen kom fra kvinnens egen samboer. Kvinnen var ung, og legen kunne ikke fastslå dødsårsaken umiddelbart, forklarer operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt, Roar Fylling, til TV 2.



– Vi snakket litt her på kontoret om at ordet mistenkelig kan være stigmatiserende. Dette her er noe som skjer fra tid til annen, men siden det nå skjedde i en by så ble det mer synlig, sier Fylling videre.

To politibiler står utenfor adressen hvor dødsfallet skjedde, mens krimteknikere arbeider inne.

Ifølge TV 2s reporter på stedet har politiet nå også sperret av et område rundt adressen.