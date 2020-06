Linus (8) snakker med måser

TROMSØ (TV 2): Linus snakker lavt til måsene som vrimler i lufta over han. Så bryter en av, og lander på sykkelhjelmen til en lettet 8-åring.

– Jeg var ikke helt sikker på at jeg skulle klare det med TV 2 til stede, sier han etter at fotograf Nils Ole har dokumentert hendelsen.

8-åringen har nemlig et nært forhold til måsene på Prestvannet. I alle fall til fire av dem.

– Ja, jeg synes egentlig det er mine.

Kan aldri være sikker

Selv om han var sterk i troen på egne ferdigheter, var han også en smule skeptisk.

– Jeg greier jo å få dem til å lande på hodet mitt. Det vet jeg jo, men man kan jo ikke være helt sikker, sa Linus da vi møttes ved den gamle betongkaia Prestvannet. Vannet like ved der han bor, og som også har gitt navn til skolen han går på.

Prestvannet har et rikt fugleliv der måser dominerer. Foto: NIls Ole Refvik

Prestvannet ligger på toppen av Tromsøya, og med stiene rundt er det et mye brukt turområde. Vannet har et rikt fugleliv, med måser og ender som dominerende arter. I vannet lever karuss, en karpefisk med helt spesielle egenskaper. Den overlever vinteren i det kalde og oksygenfattige vannet gjennom å produsere alkohol som en slags fryseveske i blodomløpet.

Også Linus har helt spesielle egenskaper, og 2.klassingen ved Prestvannet skole forteller med entusiasme om hvordan kan har fått kontakt med fire måser.

Spesielle egenskaper

– Første gang en måse landet på hodet mitt var jeg sammen med mamma og noen venner ved vannet for å mate fuglene. Jeg matet dem fra handa mi, og det var nesten som om vi pratet sammen. Jeg fikk en slags kontakt med dem.

– Med alle?

– Nei, det er jo så mange her oppe. Det er fire som jeg har best kontakt med.

– Du sier du har en slags kontakt med dem. Hvilken kontakt er det?

– Det er akkurat som å snakke menneskespråk. Jeg kan jo gjøre det, men det er jo en rar måte å gjøre det på.

– Greier du å skille dem fra hverandre?

– Nei, det er ikke lett. Noen er store, andre små men de fire som jeg har best kontakt med kjenner nok meg igjen når jeg kommer hit til kaia eller på brua på den andre siden av vannet.

Der satt den. En lettet Linus greide å få måsen til å lande på sykkelhjelmen også med TV2 til stede. Foto: Egil Pettersen

– Du blir ikke skremt?

– Nei, dette er blitt helt vanlig. Jeg kjenner dem bare sånn.

– Er du glad i dyr?

– Ja spesielt fugler, og de fire måsene som jeg har best kontakt med.

– Biter de?

– Nei, de biter ikke. De napper, men det gjør ikke vondt. Som om de kiler meg. Jeg tror de liker meg, for de skiter på alle andre men ikke på meg. Sist vi var her fikk to år gamle Max en skikkelig ladning på skuldra.

Fuglene skal mates med grovt brød

Rundt vannet er det mange store og små som koser seg med å mate måser og ender i sommervarmen. Linus bruker ofte å ta med seg brød til vannet for å mate fuglene, og han er ikke i tvil om at det har hjulpet til å etablere det gode forholdet til måsene.

– Hva bruker du å mate dem med?

– For det mestre brød, men innimellom også juleboller eller pølsebrød. De liker det meste.

Henrik Romsaas er friluftsrådgiver i Tromsø kommune, og som alltid like opptatt av å stimulere byborgere og tilreisende til å bruke turområdene på Tromsøya. Sommer som vinter. Meninger om mating av fuglene på Prestvannet har han også.

Måser bør mates med grovt brød, mener friluftsrådgiver Henrik Romsaas i Tromsø kommune. Foto: Nils Ole Refvik

– Mat dem helst med grovt brød og brød med fiber. Lyst brød er som godterier, uten næring. Vær også forsiktig med overforing, og for dem på bakken. Ikke kast brød i vannet, sier han.

Linus tar oss med til stedet der han for første gang fikk en måse til å sette seg på sykkelhjelmen hans. Nå ruger den første kompisen på tre egg, men letter og flyr når vi nærmer oss. Linus er en god og forstandig venn å ha, og gir klar beskjed.

– Jeg tror vi skal gå bort og la mammaen være i fred.