Benny Christensen er Brooms bilekspert.

I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei vi skal bytte vår e-Golf i en ny ID.3 nå. Ikke fordi vi ikke er fornøyd med Golfen, men fordi det frister med mer rekkevidde.

Nå ser jeg at prisene på ID varierer veldig mye, 100 000 kroner fra rimeligste til dyreste utgave. Vet du hvorfor det er så stor forskjell? Hvilken utgave vil du anbefale?

Benny svarer:

Heisann! Jeg la også merke til at det er et stort prisspenn på ID.3. Det er nok også litt spesielt i og med at det "bare" er tre utgaver nå i starten, av det VW selv kaller 1ST. Altså en førsteutgave.

Veldig mange nordmenn har ventet lenge på denne bilen. Dette er også en ekstra viktig modell for Volkswagen, ettersom den er først ut i det som skal bli en hel familie av ID.-biler.

Som vi i Broom skrev om i forrige uke, ser prisene slik ut:

ID.3 1ST. - 351.900 kroner.

ID3 IST. Plus - 404.000 kroner.

ID3 1ST. Max - 452.200 kroner.

Her er det faktisk bare utstyret som skiller. Alle de tre har samme batteripakke og rekkevidde, 420 kilometer etter WLTP-målemetoden.

Så vidt jeg skjønner, regner importøren med at det er Plus-utgaven som blir bestselgeren i starten. Det er kanskje ikke så rart, vi nordmenn er jo generelt veldig glade i mye utstyr. Men jeg vil nok også tro at ganske mange vurderer den rimeligste. For 351.900 kroner er dette mye bil for pengene. Hvis du bare skal se på prisen, fremstår dette fort som det beste kjøpet av disse.

Produksjonen av VW ID.3 er i gang i Tyskland. De første norske kundene får bilene sine i september/oktober. Foto: NTB Scanpix

Ikke så langt unna e-tron

Max-utgaven til over 450.000 kroner har i realiteten ganske mange tøffe konkurrenter. Tesla Model 3 er en av dem, vi kan også ta med biler som Kia e-Niro og Hyundai Kona. Ja, det er faktisk ikke veldig langt opp til Audi e-tron 50 heller, selv om du der må ta høyde for en god slump utstyrs-penger i tillegg.

Kjapt oppsummert: Hvis utstyr ikke er så viktig for deg, mener jeg det kan være smart å gå for billigste versjon her. Du får samme plass og rekkevidde, og bilen fremstår heller ikke som ribbet.

Blant standardutstyret er 18” lettmetallfelger, full-LED frontlykter, parkeringssensorer foran og bak, kjøreassistentpakke, 2 USB type C-uttak, oppvarmet multifunksjonsratt, varmepumpe, ambientebelysning, nøkkelløs start, navigasjonssystem og baksete delt 60/40.

Ønsker deg lykke til med valget!

Stort arkiv

Alle spørsmål Benny svarer på, legger seg automatisk inn under de ulike bilmerkene her på broom.no.

Du kan også lese alle svarene i Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Enorm interesse for Volvos første elbil – fire til er på vei

Se video: Mange elbiler mangler viktig utstyr