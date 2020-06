Grande fikk ikke tiden han ba om til å behandle Giske-comeback

Koronakrisen satte en stopper for valgkomiteens arbeid 12. mars, men spørsmålet om Giske skal få ny tillit i ett toppverv i Arbeiderpartiet etter metoo-anklagene for to år siden kommer nå opp for fullt igjen.

Styret i Trøndelag Ap vedtok i slutten av forrige uke å gjennomføre årsmøtet i fylkeslaget med valg av nytt styre 29. august. Både lederen og nestlederen i fylkeslaget har varslet at de går av.

Avtroppende leder Per Olav Skurdal Hopsø ser fram til at valget av ny ledelse blir gjennomført.

– Det skal bli godt å komme igang og få diskutert politikk igjen, sier Hopsø.

Ønsket høring



Styret har gitt valgkomiteen beskjed om å komme med sin innstilling senest 24. august. Dermed overkjører de valgkomiteens leder Arild Grande, som etter det TV 2 kjenner til hadde lagt opp til en annen plan.

Grande varslet styret om at valgkomiteen trolig ikke kom igang med arbeidet med å legge en kabal for sammensetting av det nye styret før i midten av august.

Han viste til at det har gått langt tid og at ting kan ha forandret seg når det gjelder vurderingene av de ulike kandidatene, og mente det var nødvendig å sende ut en første innstilling på høring i kommunepartiene rundt 20. august.

Grande skisserte for styret at valgkomiteen kunne komme med en endelig innstilling rundt 10. september, og ba derfor om at årsmøtet ble holdt tidligst 11. september.

Men styret ønsket ikke en ny høringsrunde.

– Styret tok kun hensyn til at man skulle få til et årsmøte så raskt som mulig. Valgkomiteen har jobbet godt tidligere, og sånn jeg ser det burde de ha et godt grunnlag for å komme med en innstilling, sier Hopsø til TV 2.

Valgkomiteens leder ønsker ikke å kommentere prosessen før de har startet opp arbeidet igjen etter ferien.

Årsmøte på to steder



Årsmøtet for rundt 280 delegater skal gjennomføres på to steder for å overholde smittevernreglene, trolig i Steinkjær og Trondheim, opplyser fylkessekretær Jan Thore Martinsen til TV 2.

Trond Giske (53) har gode sjanser til å bli fylkesleder i Trøndelag Ap hvis han selv velger å stå løpet ut, mente støttespillere TV 2 snakket med da spørsmålet om Giskes comeback etter Metoo-anklagene seilte opp i februar.

Giske ble utfordret av ordfører Amund Hellesø i Nærøysund, som lanserte sitt kandidatur, som en del av en helhetlig kompromissløsning med Giske som en av to nestledere, der den andre er en kvinne.

Senere undertegnet 20 Ap-kvinner i Trøndelag et brev til valgkomiteens leder med et krav om en kvinne som fylkesleder.