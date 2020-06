Gassgrillen eksploderte i Espens ansikt: – Skikkelig skremmende

Lørdag ettermiddag hadde Espen Stensrud (27) vært på butikken og handlet grillmat, som han skulle diske opp med i det nydelige sommerværet i Kristiansund.

Mens samboeren slappet av i hengekøya, tente Espen på den nye grillen – men ingenting skjedde.

Han trykket enda en gang på knappen, men det var null reaksjon.

Grillen eksploderte

Dermed lot han grillen hvile i rundt ett minutt før han forsøkte å tenne den på ny. Da skjedde det: Gassgrillen eksploderte.

– Jeg hørte et intenst smell, kjente trykket av flammene stå i mot ansiktet og at det brant på overkroppen. Jeg ble veldig redd, sier Stensrud til TV 2.

Det var Tidens Krav som først omtalte hendelsen.

Espen utdanner seg til ambulansearbeider og visste hva han skulle gjøre.

Han la seg ned på verandagulvet, mens samboeren sprang etter hageslagen og begynte å spyle han.

Forbrenningsskader

Naboen vegg i vegg hoppet også til av det kraftige smellet, og var på pletten under ett minutt etter.

Hun er operasjonssykepleier og fikk beordret Espen inn i dusjen, så lunket vann sildret over brannskadene til ambulansen var på plass.

Nødetatene hadde fått melding om eksplosjon i tettbebygd strøk og rykket mannsterke ut.

– Vi fikk melding om en gassgrill som hadde eksplodert. En mann i 20-årene fikk svimerker på overkroppen, opplyste operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2 like etter hendelsen.

Gruer seg

Stensrud ble fraktet til sykehuset der det ble konstantert forbrenningsskader på venstre arm, samt rundt øyene og i panna.

– På sykehuset fikk jeg beskjed om at det gikk så bra fordi det så raskt ble satt i gang behandling av brannskadene, sier 27-åringen.

Grillingen lørdag har satt en skikkelig støkk i Espen og kjæresten, som er usikre på om de tør å bruke gassgrillen framover.

Selv skjønner han ikke 27-åringen helt hva som gikk galt.

– Jeg grillet nærmest hver dag i hele fjor, på den gamle gassgrillen vår, uten problemer. Denne grillen har jeg bare brukt tre ganger, og jeg trodde den nærmest skulle være idiotsikker, sier Stensrud.

– Veldig farlig ved feil bruk

I Horten holdt en gassbeholder, som var plassert under en grill, på å gå i lufta fredag.

I dette tilfellet hadde en familie grillet, mens gassbeholderen sto under gassgrillen.

Varmepåvirkningen førte til at det oppsto lekkasje av gass etter grillingen, da sikkerhetsventilen hadde blitt skadet. Her var brannvesenet raskt på stedet og klarte å forhindre en storbrann.

NESTENULYKKE: Denne gassbeholderen holdt på å gå i lufta da en familie i Horten grillet i helga. Foto: VIB

Informasjonsrådgiver Arnt Folvik i Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) er klar og tydelig i sitt råd:

– Ha gassbeholderen på siden av grillen. Skapet eller hylla under grillen er designet for amerikanske gassbeholdere, som i hovedsak er vesentlig lavere enn de vi vanligvis benytter i Norge.

– Kos ender med katastrofe

Han forteller at det blir svinvarmt oppunder gassbeholderen og da kan det lett oppstå farlige situasjoner.

– Gass er stort sett veldig trygt, men veldig farlig når det brukes feil, sier Folvik.

ADVARER: Arnt Folvik i Vestfold Interkommunale brannvesen sier at gass er veldig farlig når det brukes feil . Foto: VIB

Brannvesenet i Vestfold ser at det har vært flere branner og nestenulykker i forbindelse med grilling i det siste.

De registrert at folk er mer hjemme, det har vært, og skal igjen bli, veldig varmt og fint vær og da øker bruken av grill dramatisk – noe som igjen fører til flere branner og skadetilfeller med grill.

– Dersom man ikke bruker hodet er det fort gjort at det som bare skulle bli litt kos ender med en katastrofe, sier Folvik.

På Munkerud i Oslo sto i en enebolig i full fyr forrige mandag. Her har politiet informasjon om at det ble grillet i forkant av brannen.

GASSGRILLRÅD Gjør deg kjent med bruksanvisningen for gassgrillen. Følg instruksjonene for bruk og vedlikehold nøye.

Unngå å sette gassflasken under grillen. Plasser den slik at du har lett tilgang til å stenge av gasstilførselen ved behov.

Gassflasker med bulker eller rust må ikke brukes.

Før du åpner for gasstilførsel på beholderen, pass på at alle blussene er stengt.

Antenn alltid grillen med åpent lokk med en gang gasstilførselen er åpnet.

Når grillingen er over, pass på at både gassblussene og flaskeventilen er stengt.

Sjekk med jevne mellomrom gasskoblingen og slangen for å unngå lekkasje eller tilstopping.

Oppbevar aldri ekstra gassflasker nær grillen. Kilde: Norsk brannvernforening

Lene Moen ved politiets etterforskningsseksjon i Oslo sier at det ennå ikke foreligger en rapport etter brannen og at de derfor ikke kan si noe nærmere om brannårsak.

Eksplosiv forbrenning

Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening sier at de er kjent med noen hendelser ved bruk av gassgrill den siste tiden.

– Hendelsene vi er kjent med er knyttet til at man åpner for gasstilførsel og venter for lenge før man tenner grillen, sier Søtorp.

Han forklarer at man da får en opphopning av gass i grillen og ved antenning, som vil det arte seg som en eksplosiv forbrenning.

– Feil bruk på denne måten kan føre til alvorlig forbrenning av den som bruker grillen. Dersom tenningen skjer med lokket lukket grillen lukket vil opplevelsen av eksplosjon forsterkes, sier Søtorp.

Også brannvernforeningen er tydelig på rådet om å ikke oppbevare gassflasken under grillen – som mange nettopp gjør.

– Årsaken til at vi ikke anbefaler å ha flasken stående under grillen er at gassflasken blir vanskeligere tilgjengelig dersom man trenger å kutte gasstilførselen hurtig. Flasken utsettes i tillegg også lettere for søl fra matlagingen, sier direktøren.