Eirik Jensen blir ikke løslatt

Det kommer frem i en fersk kjennelse fra Borgarting lagmannsrett.

Lagmannsretten er enig med påtalemyndigheten om at det vil støte allmennhetens rettsfølelse om Jensen fortsatt skal være på frifot.

I kjennelsen kommer det derfor frem at Eirik Jensen kan holdes i varetekt frem til retten eller påtalemyndigheten bestemmer noe annet, men ikke utover 17. juli.

Kjennelsen var enstemmig.

– Jeg må først få sett kjennelsens begrunnelse, men vil anke dersom det er rettslig mulighet for det, sier Jensens forsvarer John Christian Elden til TV 2.

Lagmannsretten beskriver saken som «helt spesiell», og at det ikke er ført tilsvarende saker i norske domstoler tidligere.

– Jensens handlinger har undergravd politiets samfunnsoppdrag, og handlingene han er dømt for innebærer et grovt tillitsbrudd, står det i kjennelsen.

Pågrepet i pausen

Fredag i forrige uke ble den tidligere politilederen Eirik Jensen dømt i lagmannsretten til lovens strengeste straff, med fengsel i 21 år for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av flere tonn hasj.

Under den første pausen i retten på fredag, pågrep Spesialenheten Jensen og lørdag ble han fremstilt for fengsling i Oslo tingrett.

Jensen anket imidlertid dommen til Høyesterett på stedet, og i påvente av en rettskraftig dom besluttet Oslo tingrett å løslate den tidligere politilederen.

Jensens forsvarer John Christian Elden begrunnet løslatelsen med at «ingen ville blitt redd om de møtte Eirik Jensen på butikken.»

– Jeg har gått fritt rundt i seks og et halvt år. Jeg vet ikke hvor støtende det er, men jeg vil møte i retten som jeg skal. Jeg vil også forholde meg til min plikt som siktet og bidra til sakens opplysning og være til stede når det er behov for det. Det er en påstand om at det støter, og det er jo det retten skal prøve, sa Jensen under lørdagens fengslingsmøtet.

Påtalemyndigheten anket denne avgjørelsen, og tirsdag kom lagmannsretten med sin kjennelse. Der kommer det altså frem at de går i mot avgjørelsen fra Oslo tingrett, og begjærer Eirik Jensen fengslet.

Den tidligere politilederen har anket dommen på 21 års fengsel til Høyesterett. Skyldsspørsmålet kan imidlertid ikke ankes, kun saksbehandlingsfeil, feil lovanvendelse eller straffeutmålingen.

Det er ikke kjent hvor lang tid det vil ta for Høyesterett og ta stilling til anken.