Tenåringsgjeng skulle lage TikTok-video – gjorde sjokkfunn i koffert

Det som bare skulle være en hyggelig tur i Seattle, ble en traumatisk hendelse for de nysgjerrige tenåringene som fant en svart trillekoffert i strandkanten.

Setningen «Something traumatic happened that changed my life, check» er en gjenganger på TikTok.

Da fire tenåringer fra Seattle skulle lage en TikTok-video, fant de en trillekoffert som fikk dem til å legge ut akkurat den setningen.

Tenåringene hadde brukt appen Randonautica, som sender brukerne ut til tilfeldige destinasjoner for å oppdage nærmiljøet sitt.

Gjengen endte opp ved strandkanten ved i Duwamish Head, hvor de kom over trillekofferten.

De håpte at den inneholdt penger.

«Vi fant denne svarte kofferten. Vi spøkte om at den kanskje inneholdt penger, men lukten var overveldende,» skriver brukeren «UghHenry» på TikTok.

– Den stinker!

I videoen hører man en jentestemme som roper: «Åpne den! Den stinker, yo».

En annen jente pirker på trillekofferten med en pinne og ler, men så innser gjengen at kofferten kanskje kan inneholde noe helt annet enn penger...

I et nytt klipp ser man at ei av jentene ringer det amerikanske nødnummeret, og at flere politibiler og en brannbil ankommer stedet.

Deretter vises det frem en pressemelding fra Seattle-politiet, hvor de opplyser om et likfunn.

Fant ny koffert i vannet

I pressemeldingen opplyser politiet i Washington opplyser at de fredag ettermiddag ble oppringt av noen som hadde funnet en mistenkelig koffert nær stranda fredag ettermiddag.

CNN skriver at innringeren fortalte politiet at kofferten luktet veldig vondt.

I pressemeldingen nevner ikke politiet hvem som tipset dem, men opplyser om at de også fant en koffert liggende i vannet.

De bekrefter at koffertene inneholdt menneskelevninger, og at disse nå er fraktet til King County Medical Examiner's Office for videre analyser.