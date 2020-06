Nesten tomt for turister i Geiranger

GEIRANGER (TV 2) Sånn ser hovedgata i turistbygda Geiranger ut i slutten av juni: Nesten tom for turister og nå frykter hver tredje reiselivsbedrift konkurs.

– Mange bedrifter her inne taper store summer på å holde åpent. Det er bare et tidsspørsmål før konkursene renner inn, sier Aleksander Grande til TV 2.

Han er fjerde generasjon Grande som driver overnatting i den berømte turistbygda Geiranger i Møre og Romsdal. Men Grande Fjord Hotell er stengt. Det er ikke en eneste gjest i hotellet med 46 rom.

– Vi åpner nå på onsdag og ut juni har vi i snitt seks rom utleid. I juli stiger det til 8,5 rom i hotellet. Du kan si det er nokså puslete og ikke mye å bli rik av, sier Grande.

UTEN GJESTER: Hotellsjef Aleksander Grande har ikke en eneste booking før onsdag. Da åpner han Grande Fjord Hotel for sesongen. Foto: Per Chr. Dyrø / TV 2

Frisk luft

Hotellsjefen står og ser ut over den vakre Geirangerfjorden med luft som er friskere og klarere enn på mange år. Det er ikke en cruisebåt på fjorden og sentrum er rensket for turistbusser.

– Det er veldig spesielt. Jeg har aldri opplevd å stå her i slutten av juni og opplevd null cruisebåter, null mennesker og null bussgrupper. Det er helt spesielt. Og vi merker det absolutt på renere luft, sier Grande som har jobbet her siden han var 13 år.

Venninnegjengen på seks fra Stavanger skulle egentlig til Spania, men endte opp i Geiranger på sommerferie. Nå har de hele fjorden for seg selv å padle kajakk på.

FREDLIG IDYLL: Martine Andreassen (foran) og venninnegjeng fra Stavanger skulle til Spania på ferie, endte opp med norgesferie i Geiranger og kajakkpadling på Geirangerfjorden. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Vi har hatt 27 varmegrader i en uke nå og storkoser oss. Det har rett og slett vært fantastisk å være turist i eget land. Det anbefales, sier Martine Andreassen til TV 2 før de legger kursen ut fjorden med Skageflå som mål for dagen.

I den ferske medlemsundersøkelsen til NHO Reiseliv er det massiv bekymring nå som turistsesongen har startet. Omsetningsfallet de siste fire ukene er dramatiske:

58 prosent av bedriftene forteller om halvert omsetning sammenlignet med samme periode i fjor.

36 prosent av bedriftene har planer om oppsigelser, tall per 18. juni.

34 prosent av bedriftene mener det er en reell risiko for at de går konkurs som følge av koronoaviruset.

– Vi ser jo at det har begynt en konkursbølge allerede før sommeren er skikkelig i gang. Situasjonen er svart for mange, spesielt for de store hotellene og de store aktørene i bransjen, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til TV 2.

Bestill nå!

Hun tror det kan være mulig å redde noe av sesongen og høsten.

– Det viktigste akkurat nå er at nordmenn reiser i eget land. Mot slutten av sesong har utenlandske turister ferie. Da kan gjester fra Tyskland og Nederland bidra, hvis grensene åpnes. Men det store spørsmålet er forretningsmarkedet som må i gang fra høsten av. Hvis bedrifter, fylker og kommuner ikke bruker hotell og restaurant, da ser det svart ut, sier Krohn Devold.

BEKYMRET: Administerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv frykter konkurser i bransjen. Her er hun fotografert i Ålesund. Foto: Arne Rovick/TV 2

NHO-direktøren ber nordmenn bestille overnattingen sin nå.

– Nordmenn er kjent for å bestille i siste liten. Akkurat i år så bør du bestille noe netter på forhånd slik at hotell og andre overnattingsbedrifter faktisk kan beregne hvor mange ansatte de kan ta hjem fra permisjon, ber Krohn Devold.

– Ser du noen positive trekk?

– Det er hyggelig at små aktører som campinger og mindre fjordhotell melder om veldig god booking i juli. Det er absolutt positive lysglimt, sier Kristin Krohn Devold.

På Grande Fjord Hotel har våren vært helsvart.

– Det er deprimerende å se alle avbestillingene som har rent inn. Nå håper vi at grensene åpner slik at de tyske gjestene får komme til oss. Det vil i så fall bety enormt mye for oss. Vi er selvfølgelig avhengige av norske gjester, men de er raske med å avbestille hvis været ikke er optimalt, sier Aleksander Grande.