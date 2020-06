Nå får Farmen-Halvor (50) endelig bygge premie-hytta

Snart tre år er gått siden Halvor Sveen (50) gikk til topps i Farmen og stakk av med både bil og hytte.

Bilen, som var av merket Kia, kvittet han seg raskt med til fordel for en Isuzu D Max, som han mente fungerer bedre til hans bruk. Hytta skulle derimot bli et lengre og dyrere prosjekt enn han hadde sett for seg.

Nå ser han endelig lys i tunellen.

– Det er en merkelig følelse. Det skal bli utrolig spesielt å få den opp, så jeg gleder meg til den dagen vi er ferdig, sier Sveen ivrig til TV 2.

Fikk avslag

Farmen-vinneren forteller at det er ulike grunner til at hyttebyggings-prosessen har tatt så lang tid.

Først var planen å sette opp hytta på sin egen gårdstomt i Rendalen, og bruke den som nytt bolighus. Nå har han i stedet kjøpt nabogården som ligger 450 meter unna og skal flytte inn der.

– Da tenkte jeg at vi må få utnyttet det på en annen måte, og så hadde vi en gammel hytte som faren min bygde i 1964. Den begynte å bli skikkelig dårlig, men står på en vanvittig fin tomt omtrent 14 kilometer fra gården, forteller 50-åringen.

Dermed søkte Sveen til kommunen om å få rive den gamle hytta, men så enkelt skulle det ikke bli. Han fikk flere avslag, med begrunnelse om at den nye «Saltdalshytta», som er den typen hytte han vant, har for store vinkler. Samtidig mente de at hytta ville ligge for nære vannet.

– Men det har jo stått ei hytte der fra 1964, sier han, og legger samtidig til at han forstår takvinkel-momentet, og at andre kunne bli fristet til å bruke han som argument senere for å bygge lignende.

SKAL RIVES: Familiens gamle hytte fra 1964, skal snart byttes ut med en splitter ny Farmen-premiehytte. Foto: Privat. IDYLL: Hyttetomten ligger idyllisk plassert ved et vann i Rendalen. Foto: Privat.

– Det er litt sprøtt da, for det er mange tusen hytter i Rendalen og dette var en premie. Formannskapet skjønte det heldigvis, og nå har det blitt enstemmig vedtatt at jeg skulle få lov til å bygge den hytta, og det syns jeg var veldig fint, sier Sveen.

Vil leie ut

Farmen 2017-vinneren forteller at planen er at hytta først og fremst kommer til å bli brukt av han selv, familien på gården og kjæresten Monica Sand, som han ble sammen med rett etter at Farmen-innspillingen var over.

Samtidig har han en gledelig nyhet til Farmen-fans.

– Vi har også tenkt at det kan bli litt utleiemuligheter. Det ligger ved et veldig fint vann som det er bra med fisk i, og så tenker vi å gjøre det slik at det blir sengeplasser til ti personer.

– Så ta kan jo folk ta en weekend på «Farmen-hytta», ler han.

Dugnad og fest

Men før han kommer så langt, er det fortsatt mye som gjenstår. Sveen forteller at han ønsker seg mye dugnadshjelp, ettersom de må gjøre mye på egen hånd.

– Man vinner jo et byggesett for 800.000 kr, men tomt og snekkerjobb er jo ikke inkludert. Hvis jeg skulle kjøpt tomt og leid folk, så hadde vi måttet ut med 1,7 millioner til. Vi har ikke så mye kroner å rutte med, så vi må prøve å gjøre alt så billig som mulig og kommer til å basere byggingen på mye dugnad, sier 50-åringen.

Nå har de allerede fått flere hjelpende hender, og håper å kunne bli ferdig i løpet av året.

– Folk er veldig, veldig snille og hjelpsomme. Planen nå er å få satt den opp og at den blir tett, slik at jobben inni kan tas etterhvert, sier han og avslutter:

– Og så skal vi selvsagt lage en skikkelig fest for de som har vært med og hjulpet til, når det blir ferdig, for å si det sånn!