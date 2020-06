Gjorde skrekkfunn i garasjen til Nascar-stjerne: – Vi er rasende

Søndag ettermiddag gjorde Nascar-kjører Bubba Wallace (26) et grufullt funn i garasjen, skriver The New York Times.

KLAR: Bubba Wallace avbildet på Daytona International Speedway i Florida i februar. Foto: Brian Lawdermilk/AP

Wallace, som er den eneste afroamerikanske utøveren i Nascar-feltet, fant et tau som var hengt opp og formet som ei hengeløkke.

Nascar tolker dette som en rasistisk hendelse.

I en pressemelding skriver de dette:

– Sent i ettermiddag ble Nascar gjort oppmerksom på at en løkke ble funnet i garasjen til lag 43. Vi er rasende og kan ikke få uttrykt nok hvor alvorlig vi tar denne avskyelige handlingen. Vi har umiddelbart startet etterforsking og skal gjøre alt vi kan for å identifisere personen(e) som er ansvarlige og fjerne dem fra sporten.

Ut mot rasisme

Bubba Wallace har de siste ukene brukt sin stemme og status til å kjempe mot rasisme i USA, i likhet med for eksempel Formel 1-stjernen Lewis Hamilton (35).

Wallace har også gått ut på Twitter og fordømt løkka i garasjen.

«Dagens avskyelige, rasistiske handling gjør meg utrolig trist, og er en smertefull påminnelse om hvor mye lenger vi som samfunn må gå i kampen mot rasisme,» skriver han.

FORBYS: Sørstatsflagget har vært et kjent syn under Nascar-løpene, men dette er nå forbudt. Foto: Terry Renna/AP

Selv sier Wallace at han er overveldet over støtten han har fått fra Nascar-kolleger den siste tiden, etter at han aktivt begynte å bekjempe rasisme etter at George Floyd døde i slutten av mai.

Etter borgerkrigen i USA har flere brukt sørstatsflagget som et rasistisk symbol, og i kampen mot rasisme har Nascar valgt å forby disse flaggene ved løp.