Bitter alpinstjerne: – Han prøvde å ta livet av seg med sprit

Karrièren til Kalle Palander tok slutt etter at han i 2011 skadet seg stygt. Under åpningsrennet i verdenscupen i slalåm i Sölden, Østerrike, kjørte Palander ut og krasjet inn i nettet. Han kom seg ned til målområdet på egenhånd, men skaden viste seg å være alvorlig.

Nå innrømmer 43-åringen at han er bitter over hvordan karrièren tok slutt.

– Karrièren min endte ikke slik som jeg ville. Var jeg bitter over det? Ja, det var jeg. Hver jævla helg når jeg så på verdenscupen tenkte jeg «hvorfor er jeg her?» Det var det helvetes kneet mitt, sier han til finske IltaLethi.

STORHETSTIDEN: Palander er Finlands fremste alpinist gjennom tidene. Her etter å ha vunnet verdenscuprennet i Adelboden, Sveits, i februar 2004. Foto: Alex Trovati

Palander håndterte situasjonen dårlig og forsøkte å drikke bort sorgene.

– Han prøvde å ta livet av seg med sprit, sier Palanders kone, Riina-Maija Palander, om tiden etter skaden.

Palander hadde skader på korsbåndet og menisken. Kneet måtte opereres og elleve måneder senere annonserte Palander at han var ferdig som alpinist. Den gang sa den finske alpinisten til Eurosport at det ikke var selve skaden som gjorde at han la skiene på hyllen.

– Det ville vært enkelt å si at jeg legger opp fordi kroppen ikke tåler mer, men det er ikke grunnen. Jeg har fysisk form nok til å si at dersom jeg hadde hatt motivasjonen, viljen og troen på å returnere til toppen, så ville jeg fortsatt. Men det er på tide å gjøre noe nytt, sa Palander den gang.

Mislykket comeback

I 2016 forsøkte Palander på et comeback til alpinsporten, men da måtte den historiske finnen innse at han ikke lenger hadde det som trengs for å drive idrett på toppnivå. Han rakk et par renn før han igjen måtte gi seg.

– Benet mitt var bra da, men jeg var i for dårlig fysisk form, sier Palander om comeback-forsøket.

Selv om han ikke lenger er aktiv utøver, handler store deler av Palanders hverdag fortsatt om alpint. Han sitter i styret for Ski Sport Finland og jobber som ekspertkommentator i den finske statskanalen YLE. Han har en drøm om å bli trener, enten i Finland eller utenlands.

– Det er utelukkende et spørsmål om penger. Så fort jeg kan få en anstendig lønn blir jeg trener, sier Palander til IltaLethi.

– Det har ikke gått helt som jeg trodde

I tillegg til jobben som ekspertkommentator er Palander salgssjef i Snow Secure Oy, et firma som produserer kunstsnø. I tillegg omtales han som en entreprenør innen hotell- og restaurantbransjen i Estland.

Der hvor han tidligere, ifølge sin kone, forsøkte å drikke seg ihjel, har Kalle Palander nå funnet sin plass. Han har sin egen herregård i Estland, hvor han av og til jobber som bartender.

På spørsmålet om han nå er lykkelig, svarer Palander dette:

– Ja, det er jeg. Men det går litt opp og ned. Livet etter toppidretten har ikke gått helt som jeg trodde.

Kalle Palander vant gull i VM 1999 som den første finnen noensinne. Han har 14 seire i verdenscupen i slalåm og et sammenlagtgull i verdenscupen, fra 2003-sesongen.