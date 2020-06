Nye tall: Verste koronadøgn noensinne

Verdens helseorganisasjon (WHO) rapporterer om ny rekord i økning av nye koronatilfeller de siste 24 timene.

Søndag rapporterer WHO at mer enn 183.000 mennesker har testet positivt for koronaviruset i verden det siste døgnet. Det er det høyeste tallet på ett døgn noensinne, melder AP.

Helseorganisasjonen skriver at Brasil er landet med flest nye tilfeller, med 54.771 positive koronatester de siste 24 timene. På andreplass er USA med 36.617, mens India ligger på tredjeplass med 15.400.

Ifølge eksperter skyldes økningen både at koronaviruset sprer seg mer og at land har blitt flinkere til å teste.

Totalt under koronapandemien har WHO rapportert om 8,7 millioner tilfeller av koronasmitte. 461.715 mennesker har mistet livet med koronavirus på verdensbasis.