Historielærer James Furlong ble drept i knivangrepet i Reading

Politiet har ennå ikke formelt identifisert de drepte, men ifølge flere medier, blant annet BBC og Daily Mail, er en av dem James Furlong, som jobbet som historielærer ved en skole i Wokingham.

– Han var fast bestemt på at studentene våre skulle utvikle en kritisk bevissthet rundt globale spørsmål og ved å gjøre det, bli aktive og ha en stemme, sier rektoren fra skolen i uttalelse, ifølge BBC.

– Han vil bli dypt savnet. Våres tanker går til de nærmeste, sier skoleledelsen videre.

Storbritannias statsminister Boris Johnson sier han er forferdet over knivangrepet i byen Reading og sier regjeringen er klar til å gjøre endringer i loven dersom det er behov for det.

– Det vil vi ikke nøle med, sier han ifølge Reuters.

Kjent av etterretningstjenesten

Mannen som er siktet for knivangrepet i Reading, var kjent av den britiske etterretningstjenesten MI5, opplyser sikkerhetskilder til BBC.

Libyskfødte Khairi Saadallah (25), ble pågrepet på stedet rett etter knivangrepet lørdag kveld.

Kilder opplyser til BBC at Saadallah kom i MI5s søkelys i 2019 etter at de fikk informasjon om at han hadde planer om å reise til Syria. MI5 skal ha gransket Saadallah og konkludert med at det ikke forelå en genuin trussel eller umiddelbar fare knyttet til ham.

Saadallah skal ha kommet til Storbritannia i 2012.

Trolig terror

Politiet etterforsker saken som en terrorhandling og sier gjerningsmannen trolig var alene om angrepet. Trusselnivået i Storbritannia er ikke blitt hevet som følge av knivangrepet.

Men selv om terrorisme regnes som det mest sannsynlige motivet, vil ikke politiet utelukke andre mulige forklaringer, sier Neil Basu, som leder det britiske antiterrorpolitiet.

Tre mennesker ble drept og tre andre alvorlig såret i angrepet, som skjedde i en park i byen Reading lørdag kveld.

En av de sårede er utskrevet fra sykehus mens de to andre fortsatt fikk behandling søndag.

Stukket ned bakfra

Vitner som så angrepet i parken, har fortalt om en mann som kom opp til en gruppe mennesker og tilsynelatende helt umotivert begynte å stikke dem ned bakfra.

En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som lå urørlig på bakken mens andre drev gjenopplivningsforsøk på dem etter knivstikkingen.

Byen Reading ligger 6 mil vest for London og har over 200.000 innbyggere. I parken var det en demonstrasjon mot rasisme noen timer før angrepet, men politiet tror ikke det er noen sammenheng mellom demonstrasjonen og knivdrapene.