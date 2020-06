Hylles etter hat trick i målfest: – Verdensklasse. Best i Norge på det der

Se alle scoringene i Sportsnyhetene øverst!

Kristiansund-Aalesund 7-2

Kristiansund lekte seg i vestlandsderbyet mot Aalesund søndag og ga seg ikke før det stod 7-2 på måltavlen. Den største helten var Amahl Pellegrino, som scoret hat trick i målfesten og fikk frem superlativene i TV 2s FotballXtra-studio.

Spesielt 5-2-målet inneholdt detaljer fra øverste hylle, da Pellegrino hentet ned et utspark fra egen keeper, la til rette for seg selv og på lekkert vis satte sitt tredje for kvelden.

– Det å ta ned ut et utspill på den måten og curle den bort i lengste? Det å komme inn fra venstre og curle den i lengste er noe av det han er best på. Men det å legge den til rette på den måten etter at ballen kommer fra himmelen? Verdensklasse, konstaterte Jesper Mathisen.

TV 2s fotballekspert fikk med seg den tidligere storscoreren Ole Martin Årst i sin hyllest av KBK-profilen, og igjen var det detaljen før avslutningen som stod høyest i kurs.

– Det råeste er at du får dempingen akkurat den veien du skal ta den, for forsvarsspilleren har egentlig kontroll. Han har for stor avstand, men det der skal bare hylles. Her har vi årets scoring. Det er vanskelig å overgå den på noe som helst vis, sa Årst.

– Det der er han best på i Norge

Pellegrino har gjort det til et kjennemerke å curle ballen i det lengste hjørnet fra en posisjon litt ute til venstre, noe blant andre Thierry Henry også var en stor eksponent for i sine glansdager.

– Det der er han best på i Norge. Akkurat den typen scoringer. Det er stort sett sånne han pleier å ha. Han har det touchet og den finessen i avslutningene. Der er han høy, høy klasse, sa programleder Marius Skjelbæk i FX-studio.

AaFK tok ledelsen etter keepertabbe: – Noe av det verste jeg har sett

Sesongens første kamp på Kristiansund stadion ble et fyrverkeri mer eller mindre fra start til mål. KBK var det beste laget gjennom store deler av kampen, og AaFK hang ikke med i svingene.

Allerede etter fem minutters spill fikk vertene en god sjanse ved Flamur Kastrati, men AaFKs keeper Andreas Lie avverget. Liridon Kalludra skjøt i tverrliggeren ikke lenge etter. KBK presset hardt i åpningsminuttene.

Så kom 1-0-målet til Aalesund mot spillets gang. Sist helg scoret Simen Bolkan Nordli fra 44 meter mot Molde, og målet gikk sin seiersgang på nettet verden rundt. 1-0-målet mot KBK var av det langt mer heldige slaget, og igjen var det Nordli i sentrum. Ballen gikk via Pål Erik Ulvestad og i mål bak en usikker Serigne Mor Mbaye i KBK-buret.

– Det er svakt keeperspill. Han bommer rett og slett bare på ballen. Han header jo ballen i mål. Han bommer jo med begge keeperhanskene. Han må jo heade den ballen i stolpen og i mål. Har du sett på maken? Det er jo en strålende stupheading. Har du sett, for en tabbe? Det er noe av det verste jeg har sett, sa TV 2-ekspert. Mathisen i FX-studio.

Det er gått nesten ett år siden Kristiansund ikke klarte å score på eget kunstgress, og laget gikk ikke tomhendt av banen denne gangen heller, for å si det forsiktig. Et frekt og innøvd cornertrekk endte opp hos Amahl Pellegrino, og sistnevnte bredsidet ballen rolig og flatt i det lengste hjørnet til 1-1 i det 24. minutt.

Snudde etter det første av flere klassemål

Seks minutter senere snudde KBK til hjemmeledelse med en vakker scoring. Målscorer Pellegrino var denne gangen følsom servitør med høyrefoten, og svensken Kalludra knallet pasningen rett i mål på et nydelig volleyskudd.

– Det er en fantastisk avslutning, på hel volley i nærmeste. Det er en kjempegoal. To fantastiske scoringer av KBK gjør at de har snudd kampen. Det er utrolig. Han er to meter til høyre for spissen av femmeteren. De eneste mulighetene å score på er enten i motsatt kryss eller der han skyter. Det er en fantastisk scoring, sa den tidligere Tippeliga-stjernen Raymond Kvisvik som fulgte kampen i FX-studio.

– Aiaiaiai. Det er kun i Norge vi scorer sånne mål. Det der var pent. Vakkert gjort av Kalludra. Det er vanskelig å sette den, men han setter den i nærmeste og treffer så rent på hel volley. Det er lett å gjøre på trening, for da får man mye sjanser og man har lave skuldre, men å gjøre det i kamp som det der? fulgte Ole Martin Årst opp.

3-1-scoringen etter 34 minutters spill var ikke mye dårligere. Sondre Sørli slo pasningen, og igjen var det en våken Amahl Pellegrino, som bredsidet ballen i mål fra vrien posisjon.

Drøye minuttet senere var AaFK heldig som reduserte til 3-2. Sunnmørslaget var i ferd med å bli hektet av for alvor da islendingen Hólmbert Fridjónsson umarkert gjorde sitt første mål i eliteserien. Også denne gangen var Simen Bolkan Nordli nest sist på ballen.

– Vi er veldig glade for måten vi responderer på når vi kommer under. Vi må ikke slappe av, men gå for å avgjøre, sa KBK-trener Christian Michelsen til pause.

Avgjorde kampen på få minutter i 2. omgang

Akkurat det var ingen fare for. KBK var helt overlegne i 2. omgang, og bortelaget ble delvis utspilt. De taklet ikke balltempoet til hjemmelaget.

Innbytter Amin Askar sviktet ikke da han fikk sjansen. Den rutinerte, tidligere Sarpsborg-spilleren bidro med et kremmerhus til 4-2 bare seks minutter etter at han ble byttet inn. Da var det spilt 63 minutter i nordmørsbyen.

To minutter senere var det så duket for nummer tre for Amahl Pellegrino, da han leverte det allerede nevnte kremmerhuset. 30-åringen tok ned ballen på elegant vis, fikk den under kontroll og skjøt den i fin bue rett i mål fra nærmere tjue meter i lengste hjørnet.

Nye to minutter gikk, og denne gangen var det Sondre Sørli som tråklet seg og trillet ballen enkelt i mål til 6-2. Ni minutter før full tid ordnet Bendik Bye 7-2. AaFKs forsvar var helt utspilt.

– Det er pinlig for Aalesund å tape på den måten mot KBK, og så skal vi passe oss for ikke å hylle KBK nok. Den fotballen og de scoringene de leverer i dag? Et par av de har vært høy, høy klasse, konkluderte Mathisen i TV 2s studio.

Lagene møttes to ganger i seriesammenheng i 2017, og begge kampene endte 1-1.

Denne gangen var det mindre tvil om hvem som var det beste laget.

