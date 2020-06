Høiland med straffeflause da Brann knuste Viking

Brann - Viking (0-0) 3-0

Sportsnyhetene: Se sammendrag i videovinduet øverst!

Innbytter Erlend Hustad punkterte kampen og sørget for 3-0-seier til Brann i vestlandsderbyet. Dette var moldenserens første scoring for klubben og Branns andre seier i Eliteserien så langt.

– Dette har jeg ventet på. Det er steingodt å slå to vestlandslag. Det å sende hjem siddisene med null poeng er også steingodt, sier Hustad i et intervju med Eurosport.

Branns afrikanske angrepsduo, Daouda Bamba og Gilbert Koomson, scoret hvert sitt mål og var delaktig da Brann for første gang på syv år slo Viking på eget gress.

Viking fikk muligheten til å redusere da Tommy Høiland stilte seg opp ved straffemerket. Men 31-åringens slappe lobb, midt i mål, ble enkel keeper-mat for Ali Ahamada.

Blir en tøff busstur hjem til Stavanger i natt, e bare å beklaga så mye til heile byen! Dette e flaut, å straffen min e det flaueste av alt. Me må begynna å plukka poeng fort som fy! — Tommy Høiland (@hoeiland10) June 21, 2020

Høiland skaffet straffesparket selv, da han ble lagt i bakken av Brann-keeperen. Viking-spissen ble spilt fri i 16-meteren og fikk akkurat en tå på ballen før Ahamada rakk fram.

Nå beklager Viking-spissen for straffeflausen og skriver følgende på sin Twitter-profil:

«Blir en tøff busstur hjem til Stavanger i natt, e bare å beklaga så mye til hele byen! Dette e flaut, å straffen min e det flaueste av alt. Me må begynna å plukke poeng fort som fy!».

Snytt for straffe

Da kampen var 27 minutter gammel ble Viking muligens snytt for et straffespark, da Brann-keeper Ali Ahamada bommet på ballen da han kom ut for å bokse etter et Viking-innlegg.

I stedet for å treffe ballen, endte Branns nye sisteskanse opp med å treffe Even Østensen i hodet. Viking-spilleren ble liggende en stund, men kom seg på beina igjen.

– Hvorfor gir ikke dommeren noe straffespark der? Ahamada dunker jo til med knyttneven i hodet til Østensen... Hvordan kan de unngå å se den? Helt ufattelig, meddeler TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på sin Twitter-profil.

– Det er klink straffe syv dager i uka. Dommeren hadde ingen god forklaring. Jeg forstår ikke hvorfor han ikke blåser. Det må han hjem og se på, så vet han at han skal blåse på slikt neste gang, sier Even Østensen til Eurosport.

Effektivt Brann-lag

Daouda Bamba sendte først rødtrøyene i ledelsen etter 51 minutter. Kristoffer Barmen slo en silkemyk pasning gjennom til Brann-spissen som snek seg inn bak Viking-forsvaret. 25-åringen lobbet ballen elegant over Viking-keeper Iven Austbø.

Gilbert Koomson doblet ledelsen og var sikker da han fikk muligheten i Viking-boksen etter timen var spilt. Brann-vingen kunne umarkert sette inn vertenes andre scoring for kvelden etter innlegg fra Ruben Kristiansen.

20 minutter før slutt ble Erlend Hustad byttet innpå for hjemmelaget. Viking hadde kastet alle mann i angrep i jakt på en redusering da 23-åringen ble spilt fri av Fredrik Haugen. Hustad var iskald alene med Austbø og punkterte kampen med sin første scoring for klubben.

– Vi får en 3-0-seier og det er veldig deilig, men det er også mye å jobbe med. Vi har hatt tidvis bra spill, men det er mye å gå på offensivt. Vi slipper ikke inn mål og vi ser ikke så verst ut bakover, sier Brann-trener Lars Arne Nilsen til Eurosport.

Brann står med full pott etter to runder, mens Viking går på sitt andre tap.