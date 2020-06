Raser etter å ha blitt utvist for filming: – Slike dommere ødelegger norsk fotball

Vålerenga-Stabæk 2-2

Med ti mann i 35 minutter kom Vålerenga tilbake fra 1-2 og klarte 2-2 hjemme mot Stabæk.

Matthias Vilhjalmsson berget poenget på straffespark, men ekspertene i TV 2s FotballXtra er krystallklare på at hjemmelaget ikke burde vært redusert til ti mann.

Herolind Shala fikk sitt andre gule kort fra dommer Rohit Saggi da han gikk bakken etter en duell med Stabæks Yaw Amankwah.

– Jeg er helt uenig. Du ser at han har strake armer, og jeg blir felt og mister balansen. Jeg mener det er skandaledømming, sier Shala til Eurosport.

– Jeg forstår ikke hva Rohit gjorde. Han var forferdelig i dag. Det er slike dommere som ødelegger norsk fotball. Hvis jeg skal ha karantene i neste runde, så skal han også ha det, for det er forferdelig dømming av ham i dag.

Når Shala møter TV 2 i intervjusonen har han roet seg litt etter noen formanende ord.

– Det er utrolig synd og utrolig kjipt selvfølgelig. Det ødelegger for kampen og for laget.

– Fikk du beskjed om å begrense uttalelsene?

– Ja, kanskje... Når de sier jeg må gjøre det, så må jeg prøve å være litt mer disiplinert, men jeg er utrolig sur. Det er kjipt å få et rødt kort som ikke er det.

– Det er forferdelig dømming i dag dessverre. Han gjorde mange feil og gir flere gule kort som ikke er gule kort. Lekven får ett og jeg får ett som ikke er i nærheten. Det er synd, for kampen blir jo ødelagt.

Uenighet

Den andre involvert i duellen, Yaw Amankwah, er uenig:

– Det er soleklar filming, sier han til TV 2.

– Det er voksne menn utpå her, så hvis en berøring på skulderen med hånden gjør at man skal kaste seg som om man er blitt skutt, så får man drive med en annen idrett.

Det var en kamp som ble preget av mange dødballer, samt sju gule kort, og ett rødt kort.

Vålerenga mente også at Luc Kassi burde vært utvist for en stempling på Magnus Lekven.

– Det blir to store feil. Han gir gult kort til Lekven, istedet for rødt kort til Kassi. Det beklager han i pausen. Det syns jeg er fair, alle gjør feil, men da ville jeg vært litt mer ydmyk og vært skråsikker før jeg gir rødt kort til Vålerenga i andre omgang.

– Men å si at det ødelegger norsk fotball... Det er jeg uenig i.

Støtte om filming

I selve diskusjonen om utvisningen får Shala støtte fra TV 2s eksperter.

– Du kan ikke gi gult kort der. Det må da være lov å falle uten at det skal være filming. Det der er ikke skuespill. Han er i en duell og han faller litt lett, men du skal ikke gi gult kort for det der. Det må da være lov å gå i bakken uten at det skal karakteriseres som filming eller skuespill, sier Jesper Mathisen.

– Det er så dårlig dømt. Det er så lite smart dømt. Bare vink spillet videre. Ingen vil protestere. Play on. Ikke hiv opp det andre gule kortet.

– Han kommer førende med ball, er i ubalanse, blir dyttet vekk og skal ha et frispark fra rett utenfor 16-meteren. Og så får han gult kort på den. Det er brutalt av Rohit Saggi, kommenterte Ole Martin Aarst.

Men selv med en mann mindre kjempet altså Vålerenga seg tilbake.

– Det blir for sløvt over hele linjen. Det ser ut som vi tror kampen er over, og vi begynner å gjøre helt idiotiske valg. Vi slipper oss altfor langt ned til at det er noe vi kan akseptere, sier Yaw Amankwah til TV 2.

– Det er sterkt å hente inn når vi får ti mann så lenge, slår Fagermo fast.

Samme Shala ga Vålerenga ledelsen etter et drøyt kvarter, før Luc Kassi utlignet og Oliver Edvartsen ga Stabæk ledelsen før pause.