Everton nærmest seieren - dobbel skadesmell for Liverpool

Everton-Liverpool 0-0

Liverpool-fansen kunne endelig glede seg over å se laget sitt tilbake i aksjon i Merseyside-derbyet mot Everton søndag, men ferden mot det som etter alle solemerker blir klubbens 19. ligatittel ble ikke forkortet nevneverdig.

0-0 mot erkerivalene gjør at de øker avstanden til 23 poeng ned til toer Manchester City, men City har en kamp mindre spilt og mulighet til å ta inn på de røde hjemme mot Burnley mandag.

Everton var nære ved å snyte Liverpool for poeng, for første gang i Premier League-sammenheng siden 2010, men verken Dominic Calvert-Lewins hælflikk, Tom Davies' stolpeskudd eller Calvert-Lewins heading fra kloss hold (alle rundt ti minutter før slutt) gav uttelling.

– Det var nære for Everton som hadde de største sjansene, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampslutt.

– Liverpool er ikke i nærheten av hvor gode de har vært denne sesongen. De har vært mye bedre, men før pausen slet de bittelitt. Dette minner mer om hvordan det var rett før koronapausen, enn resten av sesongen.

– Jobben er gjort for Liverpool, er det vrient å motivere seg til å komme helt tilbake?

– Jeg tror ikke det er vanskelig å motivere seg, men jeg tror det er vanskelig å få det ut. Samhandlingen stemte ikke, de har gjort noen bytter og dette var ikke en topp prestasjon, men jeg tror Klopp er tilgivende rundt det i første match. Jeg tror ikke han vil tillate at de slipper seg nedpå, sier Thorstvedt.

– Hadde de fortalt før kampen at det endte 0-0, så ville vi vært fornøyd, men etter den slutten så er vi litt skuffet. De hadde nesten ikke sjanser, og vi hadde den største sjansen til å score, sier Evertons Michael Keane etter kampen.

I tillegg til poengtapet ble to av Liverpools spillere skadet i oppgjøret. Mer om det nedover i artikkelen.

Blandede følelser for Klopp

Liverpools manager ville ikke kritisere sitt lag for mye etter 0-0-kampen.

– Jeg har blandede følelser. Jeg er glad at starten er overstått, men jeg er ikke så fornøyd med skadene. Jeg likte holdningen vår, men fotballmessig kunne vi hatt mer rytme og vært litt klarere i det vi skulle gjøre. Everton var gode. Vi var gode, men de hadde de største sjansene, selv om de kom ut av blå. Vi vil spille bedre fotball, selvsagt, men som første kamp var det greit, ser Jürgen Klopp etter kampslutt.

Tyskeren avviser også at hans spillere ikke er fysisk klare etter avbrekket.

– Jeg har sett veldig mange spillere i god form på trening. Men det er annerledes. I dag var veldig fysisk med måten Everton spiller på. Vi kan ikke gjøre dette på trening. Da vil vi drepe hverandre. Det vil ikke være fornuftig. Det er det ekstra en Premier League-kamp kommer med. Det er et derby, og vi følte derbyet, selv uten publikum, sier Liverpool-sjefen.

Skuffede eksperter: – Har ikke sett ut som Liverpool

Det var dog lite å juble for på Goodison Park, der det før pause var Richarlison som var nærmest for vertene og Joël Matip som var den som fikk den største sjansen for Liverpool. Men verken hjemmelagets brasilianske skremmeskudd etter tre minutter eller gjestens midtstopperheading fra et flott Trent Alexander-Arnold-frispark gav tellende resultat.

– Det virker som om det er en trend at spillerne trenger å spille seg litt varme igjen, sa Brede Hangeland i pausen, i lys av at fem av de siste sju kampene i Premier League hadde stått 0-0 til pause.

– Liverpool og Klopp er nok veldig misfornøyd. Det har ikke sett ut som Liverpool. Men Everton, som spiller mot et fantastisk lag som knuser all annen motstand i ligaen, tenker at dette kanskje var helt bra og ingenting å frykte, sa Erik Thorstvedt halvveis.

Milner først ut med skade: – Risikomoment

Det mest bemerkelsesverdige fra oppgjørets 1. omgang var at Liverpool ble tvunget til å gjøre et skaderelatert bytte. Rundt fem minutter før pause satt plutselig nemlig James Milner på Goodison Park-gresset, og Liverpools anvendelige profil måtte forlate banen med det som så ut til å være en strekk.

– Det så ut som om han tok seg bak på venstrelåret. Dette med belastningsstyringen er en problematikk som har vært diskutert enormt i de ulike trenergarderobene rundt omkring. For å unngå skader; hvor lenge skal de spille? Hvor hardt skal de trene mellom? Du kan være så godt trent du bare vil, ved å ha løpt intervaller og løpt rett fram, men de fotballbevegelsene er brutale for ledd, sener og muskler.

– Det er noe du ikke kan trene deg til. Du må faktisk gjøre det på feltet. Og med så kort tid de har hatt på å forberede seg, og de har aldri hatt så lang pause fra fotballen, så er det et risikomoment som gjør trenerne veldig usikre her med tanke på belastningen, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Etter pause fikk Richarlison nok en gang den første sjansen i oppgjøret, men denne gang skjøt Everton-angriperen over da Matip presset ham i det som i utgangspunktet så ut som en stor scoringsmulighet. Like etter skjøt Alexander-Arnold et frispark via et Everton-hode og over, i det som var Liverpools første farlighet før drikkepausen halvveis i 2. omgang.

Ny Liverpool-skade - Salah ble sittende på benken hele kampen

Sjansene var imidlertid ikke med på å sette fyr på oppgjøret, og det neste som var verdt å heve øyenbrynene over var Liverpools andre skade i oppgjøret. Joël Matip ble nummer to fra de røde som måtte forlate Goodison Park-gresset med en smell.

BLE SITTENDE: Mohamed Salah var ubenyttet reserve for Liverpool søndag. Foto: Peter Powell/AFP

Kamerunerens avskjed betød også Liverpools femte bytte for kvelden, og dermed ble Mohamed Salah sittende som ubenyttet reserve på benken i Liverpools retur til Premier League-fotballen. Takumi Minamino startet i stedet for ham på topp, men japaneren leverte en skuffende opptreden og ble byttet ut i pausen.

– Det har vært en litt typisk post-korona-kamp. Mange stopp, skader, avbrekk og mangel på rytme, kommenterte Øyvind Alsaker.

– Spillerne snakker alltid om de første fem-seks kampene etter sesongstart. De føler seg ikke vel i det hele tatt. De må pine seg gjennom. De er aldri i toppform med en gang, og så må de komme seg inn i rytmen, sa Myhre.

Store Everton-sjanser rundt ti minutter før slutt

Drøyt ti minutter før slutt fikk Everton en farlig dobbeltsjanse. Richarlison slo et lurt og godt innlegg til Dominic Calvert-Lewin, som med en lekker hælflikk satte en støkk i gjestene. Alisson fikk reddet forsøket, men slo returen ut i farlig rom til Tom Davies. Midtbanespilleren så ut til å lure Liverpools burvokter, men dessverre for hjemmelaget gikk ballen i stolpen og ut igjen bak brasilianerens rygg.

– Oi, oi, oi. Det soleklare øyeblikket på Goodison Park denne kvelden, kommenterte Alsaker.

På det påfølgende hjørnesparket var Calvert-Lewin igjen nære, men headingen fra kloss hold gikk til side for mål.

– Vi har ikke vært bortskjemte med store muligheter, men nå kom det to gigantiske til Everton i løpet av ett minutt her, sa Myhre.

Flere store sjanser ble det imidlertid ikke, selv om Fabinho tvang Jordan Pickford ut i full strekk på et frispark, og dermed endte det målløst i Liverpool-klubbenes første kamp etter koronaavbrekket.

Kan ikke vinne ligaen mandag

Uavgjortresultatet på Goodison Park betyr for øvrig at Liverpool har gått av banen målløs i tre bortekamper på rad. Tap for Chelsea i FA-cupen og tap for Atlético Madrid i Champions League var de to siste kampene på fremmed gress før korona-avbrekket slo inn i mars.

Resultatet betyr også at de røde har 23 poengs margin til Manchester City på 2. plass. City møter Burnley mandag kveld, og selv om de skulle tape den er det fremdeles 24 poeng igjen å spille om for begge lag etter runden.

I et slikt tilfelle kan ikke Liverpool teoretisk bli mestere før tidligst onsdag i neste uke. Da møter de Crystal Palace på hjemmebane. City møter Chelsea borte dagen etter.

Det er med andre ord flere potensielle «titteldager» allerede i uken som kommer.