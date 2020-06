Real Madrids supertalent (19) stjal showet mot Ødegaard og co.

Se kampsammendrag øverst.



Real Sociedad-Real Madrid 1-2



Martin Ødegaard var i aksjon mot sine kommende lagkamerater, men det var de nåværende Real Madrid-stjernene som kunne smile bredest på Anoeta søndag kveld.

Sergio Ramos satte inn 1-0 fra straffemerket, før Karim Benzema hadde VAR-dommerne på sin side da han doblet ledelsen.

For Ødegaards og Sociedads del ble det nok en skuffende kveld, for selv om Mikel Merino reduserte i sluttminuttene og sørget for at det endte med 1-2, har laget fra San Sebastian har kun tatt ett poeng på sine tre kamper etter oppstarten i La Liga.

Vinícius Júnior herjet for gjestene

Men der Ødegaard ikke fikk vist alt som bor i ham, var det spesielt én annen unggutt - Vinícius Júnior - som viste at Real Madrid har både en lys fremtid og en strålende nåtid å glede seg over.

Brasilianeren var selv nære på ved to anledninger før pause, før han deretter skaffet straffesparket som Sergio Ramos satte i nettet til 1-0 fem minutter ut i 2. omgang.

STRÅLENDE: Real Madrids brasilianske 19-åring var involvert i mye i søndagens kamp. Her i duell med Cristian Portugues. Foto: Ander Gillenea/AFP

– Hvilken artist, og hvilket repertoar han viser. Han har litt marginer, men han tør å prøve på de nesten umulige tingene. Han vrikker og finter seg forbi og slår en tunnel i tillegg. Det ender med at man må felle ham. Det er kampens spiller, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb om 19-åringen før Ramos deretter satte 1-0 i nettet med sitt 93. mål for Real Madrid.

Etter kampslutt vanket det nye mengder skryt i retning brasilianeren.

– Han er kampens store beholdning for meg, sa Semb.

Anonym Ødegaard: – De er oppmerksomme på ham

Norges representant i storkampen var betydelig mer anonym, selv om Ødegaard kombinerte fint med Alexander Isak like etter gjestenes ledermål. Svensken maktet imidlertid ikke å tråkle seg forbi nevnte Ramos, men endte i stedet opp med å kollidere med giganten som ble liggende og holde seg til kneet. Drøyt fem minutter senere måtte Real Madrids målscorer halte av banen og se den siste halvtimen av oppgjøret fra siden.

Ekspertkommentator Semb poengterte med en halvtime igjen av oppgjøret at Real Madrids spillere var tydelig interessert i å nekte Martin Ødegaard å styre noe for hjemmelaget.

– De er oppmerksomme på ham. De er veldig tidlig oppe i ham for at han ikke skal få tid og prikke pasninger, sa den tidligere norske landslagssjefen fra kommentatorplass.

VAR på Madrids side: – Vi er over på anatomi igjen

Sociedad var imidlertid svært nære å utligne på eget gress, for halvveis i omgangen trodde et annet tidligere supertalent, Adnan Januzaj, at han hadde lyktes. Belgierens langskudd gikk i nettet bak landsmannen Thibaut Courtois, men ettersom Mikel Merino stod i offsideposisjon foran Real Madrid-burvokteren ble scoringen annullert.

– Jeg mener det er riktig. Spørsmålet er om offsideplassert spiller på noen som helst måte hindrer keeperen, og en ser på Courtois at han må strekke den lange nakken sin for å se hvor skuddet kommer fra. Da har han per definisjon hindret ham, var konklusjonen fra Brede Hangeland i TV 2s studio etter kampslutt.

Og den marginale avgjørelsen skulle bare være starten på det som viste seg å bli marerittminutter for Ødegaard og lagkameratene.

På motsatt side måtte nemlig VAR i aksjon igjen kun to minutter senere etter da Karim Benzema dempet ballen med en mellomting av overarm og skulder før han satte 2-0 i nettet. Spenningen var intens da man ventet på avgjørelsen, men denne gang ble scoringen stående og bortelaget hadde doblet sin ledelse.

– Akkurat her pleier de å være ganske strenge dersom den er innom armen til Benzema. Vi er over på anatomi igjen. Det har vært litt sånn denne sesongen. Hva er lov og ikke lov, av deler på kroppen å ta ballen med, sa kommentator Stamsø-Møller mens lagene ventet på videodommerens konklusjon.

– Du må inn med anatomisk spesialkompetanse for å vurdere om dette er skulder eller arm, var dommen fra Hangeland etter kampslutt.

– Det er veldig vanskelig å se nøyaktig hvor denne ballen treffer, også på grunn av draktene som kan være litt store akkurat i det partiet, la Jesper Mathisen til.

Ødegaard byttet ut før Sociedad scoret: – Ikke vært veldig bra

Martin Ødegaard fikk 79 minutter for vertene, og var byttet ut da de endelig scoret målet sitt kun noen små minutter senere.

– Han klarte heller ikke å prege denne kampen. Det har ikke vært veldig bra etter pausen fra vår mann, sa Stamsø Møller idet nordmannen ruslet av Anoeta sammen med blant andre Isak.

VIDEO: Se hvordan TV 2s eksperter Hangeland og Mathisen «mini-analyserte» Ødegaards prestasjon etter kampslutt her!

– Det er et Real Sociedad-lag som ikke er i nærheten av den rytmen og den offensive samhandlingen som de hadde før koronapausen. Hva det skyldes er vanskelig å si, men det er klart at de har hatt en lang pause. De er ikke i nærheten av det nivået de har vært på tidligere, konkluderte Semb.

Scoringen skulle dog komme for et Ødegaard-løst Sociedad. Hans erstatter Willian José var tøff i en duell i feltet, og bak spissen falt nedfallsfrukten i beina på Mikel Merino. Midtbanespilleren dunket 1-2 i nettet via tverrliggeren med en flott avslutning.

Dermed ble det hektiske sluttminutter der La Real jaktet utligningen, og med hele seks minutters tilleggstid kunne det blitt nervøst for noen og enhver. Real Madrid-trener Zinedine Zidane holdt imidlertid hodet kaldt, satte innpå Ferland Mendy og Luka Modric for å kontrollere tempoet i kampen og cruise seieren i land, og lyktes selv om innbytter Aritz Elustondo headet utenfor fra god posisjon i det fjerde overtidsminuttet.

Dermed er Real Madrid ny serieleder i La Liga - på innbyrdes oppgjør foran Barcelona.

Sociedad lå på 4. plass før avbrekket i La Liga i mars, men har kommet skjevt ut og falt til 7. plass. De har nå en avstand opp til Champions League-plass på hele fem poeng.

– Det er desperate tider nå for Real Sociedad, som har et kjempegodt utgangspunkt. Det ser ut til å gli mellom fingrene deres, sa kommentator Simen Stamsø-Møller allerede like etter at 0-1-scoringen var et faktum.