Komiker kollapset på scenen – testet positivt for korona

D. L. Hughley hadde ingen andre symptomer før han falt om under et show i Nashville.

Skuespiller, komiker og programleder D. L. Hughley (57) holdt fredag kveld et standup-show i Nashville, Tennessee. Underveis i opptredenen kollapset Hughley plutselig på scenen, skriver CNN.

I et video Hughley la ut på Instagram like etter han ble skrevet ut fra sykehuset, forteller komikeren at han ble svært overrasket over den positive koronatesten.

– Jeg var symptomfri. Jeg hadde ikke noe som lignet på forkjølelse, jeg hadde ikke problemer med pusten, jeg hadde ikke hoste, jeg hadde ikke feber, og det har jeg fortsatt ikke. Jeg mistet ikke smak eller luktesans, tilsynelatende mistet jeg bare bevisstheten, sier Hughley.

Hughley gikk gjennom en rekke tester på Saint Thomas Hospital etter kollapsen, der testen for koronavirus var en av dem. Etter å ha forlatt sykehuset, dro Hughley i to ukers karantene på hotellrommet sitt.

– Takk for deres bønner og takk til alle som har ønsket meg god bedring. Det skader ikke med enda litt flere, sånn at jeg forhåpentligvis ikke utvikler symptomer. Kanskje dette er så ille det blir, sier Hughley.