– Smitterisikoen på den type steder er veldig høy

Fredag formiddag bekreftet byrådsleder Raymond Johansen at skjenketidene i Oslo utvides til normalen igjen; 03.00.

Dørene må stenges 03:30.

Espen Nakstad i Helsedirektoratet er bekymret for om folk vil klare å holde regelen på minst én meters avstand ut i nattetimene.

– Når man er ute for å hygge seg på utesteder, så er jo det for å prate med folk og for å være sosial. Da er det veldig fort gjort at man kommer tettere på hverandre enn en meter, sier Nakstad.

De første norske tilfellene av koronasmitte kom med skiturister fra Nord-Italia og Østerrike. Flere av disse personene ble smittet av såkalte superspredere på afterski-fester.

BEKYMRET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at smitterisikoen knyttet til uteliv og restauranter er høy. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

– Smitterisikoen på den type steder er i utgangspunktet veldig høy. Det så vi blant annet i Østerrike og Nord-Italia under vinterferien. Der ble det veldig mye smitte blant personer på afterski og andre arrangementer. Vi er bekymret for at det kan skje også her hvis syke personer drar på et utested, sier han.

– En gladnyhet

En som er svært fornøyd med at byrådet i Oslo har valgt å utvide åpningstidene igjen, er Runar Eggesvik. Han er partner i selskapet Trøbbelskyter AS, som driver flere utesteder i Oslo. Selskapet eier blant annet Kulturhuset, Youngs og Oslo Camping.

– Dette er en gladnyhet ja, nå kan vi jo være glade helt til klokken tre om natten, sier Eggesvik til TV 2.

FORNØYD: Runar Eggesvik gleder seg over at Oslo kommune har gitt tillatelse til vanlige åpningstider Foto: Aage Aune/TV 2

Han mener at utvidet åpningstid er et godt tiltak, fordi det vil føre til at folks festing skjer under mer kontrollerte forhold.

– Det vi ser når vi stenger klokken tolv er at det blir veldig mye festfiksing rett før stengetid. Folk ender opp i parker og på ulovlige nachspiel der det ikke er kontroll på noe som helst, sier Eggesvik.

– Vi som jobber i serveringsbransjen er eksperter på å behandle folk, enten om det er at de har drukket litt for mye eller andre ting, fortsetter han.

Varsler hyppige kontroller

Victoria Marie Evensen er næringsbyråd i Oslo kommune. Hun sier at kommunen kommer til å stenge serveringssteder som ikke følger smittevernreglene.

– Vi kommer til å holde kontrollpresset oppe. Næringsetaten vil fortsette å kontrollere slik det er gjort hittil. Vi vil veilede utestedene og i ytterste konsekvens stenge steder som ikke følger smittevernsreglene, sier Evensen.

Nakstad tror at skjenking til 03:00 kommer til gå bra så lenge både bransjen og gjestene er nøye med tiltakene.

– Hvis utestedene, restaurantene, barene og de som besøker stedene er det, så skal dette gå på en forsvarlig måte, men det er viktig å følge med nøye, avslutter Nakstad.

Flere på jobb

– Vi må sette inn flere folk, og kanskje vi må bli enda strengere enn vi har vært siden vi fikk åpne igjen 6. mai, sier Eggesvik.

Siden mai har omsetningen i snitt ligget på 30 prosent av normal drift. Nå har selskapet hans budsjettert med en omsetning på 50 prosent ut året.

– Vi kan endelig tilbakekalle vaktene som har fått fri, og vi kan endelig sysselsette DJ's og andre som fyller stedene med innhold. Dette er også en gladnyhet for de som jobber i det store økosystemet rundt utestedene i Oslo, sier Eggesvik.

Espen Nakstad har stor forståelse for at folk tenker på andre ting enn smitteverntiltak når man ser at ting normaliserer seg. Likevel påpeker han at det er lite som skal til før vi kan miste kontroll over smitten igjen.

– Det er viktig å huske på at de tiltakene vi gjør er litt som å forsikre bilen eller det å ha brannvesen i samfunnet. Hvis vi får en situasjon med økende smitte blir disse tiltakene veldig viktige. Hvis ikke vi bruker dem hver dag, så kan vi få smittespredning som vi mister kontrollen på veldig fort, sier Nakstad.