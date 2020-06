Aston Villa sjokkerte først – så slo Chelsea knallhardt tilbake

Tammy Abraham (22) ble vraket til fordel for Olivier Giroud (33) – det ga gevinst mot mot nedrykkstruede Aston Villa.

Aston Villa - Chelsea (1-0) 1-2

Se sammendrag i videovinduet øverst!



Christian Pulisic og Olivier Giroud ble Chelseas redningsmenn mot Aston Villa. Etter at vertene hadde ledet 1-0 fram til det var spilt 60 minutter, scoret Chelsea to ganger i løpet av to minutter.

Litt over timen var spilt da kraftspissen Giroud klarte å vende opp i Villa-boksen etter innlegg fra César Azpilicueta. Franskmannen satte ballen i mål via en Villa-forsvarer og i mål bak en utspilt Ørjan Håskjold Nyland.



– Dette var sjette kamp på rad Giroud scorer mot Aston Villa. Det er sterkt, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i studio.

Christian Pulisic ble byttet inn etter 55 minutter og brukte kun fem minutter på å markere seg. Amerikaneren, som er tilbake etter er lengre skadeavbrekk, kom seg fri på bakerste stolpe etter et innlegg fra César Azpilicueta – og kunne umarkert sette inn utligningen for Chelsea.

Villa sjokkerte

Etter nesten en hel omgang med minimal ballkontakt tok Aston Villa overraskende ledelsen mot Chelsea. Douglas Luiz slo et perfekt innlegg fra høyresiden. På bakerste stolpe kom Kortney Hause på et perfekt løp. Villa-spilleren tvingte først fram en kjemperedning fra Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, før han plukket opp returen feilvendt og la ballen i lengste hjørnet fra seks meter.

– Villa-spillerne står i kø for å score. Hvor er Chelsea-forsvaret? Dermed ble det en helt usannsynlig ledelse for Aston Villa, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland i studio.

– Chelsea har bare hatt to avslutninger på mål. Aston Villa har faktisk hatt flere. De har vært gode til å beskytte målet til Nyland, legger Erik Thorstvedt til.

Kampen startet i rolig tempo. Gjestene fra London hadde ikke overraskende ballen mest og fikk kampens første mulighet etter 20 minutter. Mason Mount drev framover og sendte Ørjan Håskjold Nyland ut i full strekk med et hardt langskudd med sin venstrefot.

Mange Chelsea-supportere trodde nok at Tammy Abraham skulle starte kampen. Men 22-åringen startet på benken til fordel for Olivier Giroud. Gledelig var det nok også for Chelsea-supporterne å kunne se Ruben Loftus-Cheek tilbake fra start. Dette var 24-åringens første kamp på 13 måneder.

Chelsea ligger på 4. plass med en luke på fem poeng ned til Manchester United, mens Aston Villa befinner seg under streken på 19. plass med 26 poeng.

