«Sigøynerkongen» er død

René «Roma» Karoli (56) har vært innblandet i en rekke kriminelle saker i forbindelse med konflikter innad i rommiljøet i Norge. I 2001 utnevnte han seg selv til den nye «sigøynerkongen» da hans far døde.

Søndag ettermiddag bekrefter èn av hans sønner, Sandrino Karoli (34), til TV 2 at hans far er død på grunn av lungekreft.

– Jeg kan bekrefte at han er død. I dag klokken 09.20 så sovnet han inn på sengen sin, sier sønnen til TV 2.

René Karoli ble pågrepet i Oslo i 2019 for trusler med våpen. Det ble satt i sammenheng med en langvarig og pågående konflikt med en annen familie tilknyttet rommiljøet i Oslo.

– Han var kjent i hele Norge. Han var en legendarisk mann, og legenden er nå vekk, sier Karoli til TV 2.

Overhode i familien

René Karlsen, som han egentlig heter, ble utpekt som overhode i Karoli-familien da hans far Pål Karlsen, alias Polykarp Karoli, døde i 2001. Siden har han uttalt seg på vegne av familien hver gang familiens konflikter har dukket opp i media.

For seks år siden ble fem menn dømt til lange fengselsstraffer etter å ha angrepet René Karolli og flere av hans familiemedlemmer med øks og jungelkniver inne på Torshov bingo.

Angrepet skjedde etter en mangeårig åpen konflikt mellom Karoli-familien og familien som de tiltalte tilhørte.

Under rettssaken for seks år siden var det amper stemning mellom familiene. På et tidspunkt ropte Karoli på romani at «alle skal dø» og satte fart ved tiltalebenken.

Dømt en rekke ganger

I 2012 ble Karoli selv dømt til seks måneders fengsel for å ha deltatt da et av hans egne familiemedleemmer ble knivstukket i brystet og slått med jernstenger og balltre i Gamlebyen i Oslo.

Senere samme år ble han dømt til ytterligere seks måneders fengsel for sammen med en annen mann å ha forsøkt å presse en kjent kunsttyv til å betale dem to millioner kroner.