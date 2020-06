Rekordkjøpet ble slaktet etter monsterbom – så viste han hvorfor Newcastle punget ut for ham

Newcastle – Sheffield United 3–0

Sheffield United var tilbake på banen etter skandalekampen mot Aston Villa tidligere i uken.

Men nok engang ble det en dårlig dag på jobben for Sander Berge og Sheffield United.

«The Blades» er avhengig av hvert eneste poeng fremover for å ha en sjanse til å kjempe seg inn blant de fire beste. Men nok engang ga de fra seg viktige poeng.

– Jeg sitter med en snikende følelse av at Sheffield United har overprestert denne sesongen og at de nå vil falle på tabellen, sier Brede Hangeland etter kampen, og får støtte fra Erik Thorstvedt:

– Sjansen er veldig stor for det. Vanligvis får man som fortjent i lengden. Man har mye å være glad i med Sheffield United, men de ligger litt kunstig høyt og kommer nok til å ramle litt, sier han.

Ble slaktet av ekspert i pausen, så svarte han på tiltale

Joelinton (23) ble før sesongen Newcastles dyreste kjøp noensinne da de punget ut 400 millioner for ham. Ett mål på 29 kamper er fasit for brasilianeren. I søndagens kamp fikk han en gyllen mulighet til å doble dette.

Etter nydelig forarbeid av Allan Saint-Maximin og Miguel Almirón var 23-åringen alene gjennom mot Dean Henderson. Avslutningen var elendig, noe som fikk TV 2s fotballeksperter i studio til å reagere ulikt.

– Jeg får litt vondt inni meg, når vi vet at denne mannen har scoret et mål og kostet en halv milliard. De har jobbet med ham i koronapausen. De skulle få han i gang igjen, han skulle være litt mer ego og levere, sa Erik Thorstvedt før Brede Hangeland brøt inn.

– Men helt ærlig. Det er greit at man skal være empatisk og forståelsesfull. Men dette er ikke en barnehage, dette er Premier League! Det er jo et hjelpesløst forsøk fra mannen som skal score mål for dem. Man kan ikke synes synd på han, han skal hudflettes i garderoben. Ut og lever, og gjør jobben din, sier Hangeland.

Men det skulle ikke gå lang tid før Joelinton svarte på tiltale. 23-åringen sørget først for at John Egan ble utvist da han rev ned Joelinton på vei gjennom. Så scoret han.

Etter å ha vunnet ballen la han den ut til Miguel Almirón som tok med seg ballen og la tilbake til Joelinton som hadde løpt seg fri og enkelt kunne skli ballen i mål.

– Han så nesten litt forvirret ut etter målet, som om han ikke viste hvordan han skulle feire. Han har skutt 39 skudd uten å score, på det 40. forsøket gikk den endelig inn, sier Erik Thorstvedt.

Personlige feil sørget for to baklengs

Newcastle tok ledelsen da Allan Saint-Maximin utnyttet elendig forsvarsspill fra Sheffield Uniteds Enda Stevens.

– En helt utrolig feil av Stevens. En av de største personlige feilene vi har sett i Premier League i år, sier Hangeland.

Matt Ritchie la en markkryper mot Saint-Maximin som så ut til å bli en enkel klarering fra Stevens, men forsvarsspilleren klarte ikke å stokke beina og bommet på ballen.

Dermed kunne franskmannen klinke ballen i målet bak Dean Henderson som ble helt satt ut av forsvarstabben.

Matt Ritchie sørget for kampens andre mål. Nok engang rotet Sheffield United det til. En hodeløs feilpasning på midtbanen sørget for at Newcastle kunne kontre imot.

Matt Ritchie førte ballen fremover før han klinket til fra 20 meter. Ballen gikk rett i mål. Dean Henderson kommer nok til å tenke litt på det skuddet før han legger seg i kveld.

– Det er nesten synd at det er tomt på tribunen. Newcastle scorer tre mål, de scorer jo aldri så mye, sier Thorstvedt.

Sander Berge ble tatt av etter 66 minutter.