Bilprodusentene har aldri vært mer kreative i forhold til utvikling av nye modeller som nå. Og BMW er kanskje den mest kreative av dem alle. Stadig nye karosseri-varianter dukker opp. Vi har stort sett sluttet å la oss overraske over hvilke påfunn de ulike merkene finner på.

Likevel kom 2-serie Gran Coupe litt brått på oss. De som kjenner BMW vil kunne resonnere seg fram til hva slags bil det er snakk om, basert på navnet. 2-serie er den litt mer sporty utgaven av kompaktbilen 1-serie.

Partall er fortsatt synonymt med litt mer følelser enn fornuft i BMW sin modellportefølje.

Gran Coupe er BMWsk for firedørs coupe. Eller om vi skal være litt mer konkret: Sedan med fallende taklinje og rammeløse dører. Om dette med rette kan kalles coupe, overlater vi til leserne å krangle om.

Heftig motorisering

Uansett, litt ut av det blå dukket altså 2-serie Gran Coupe opp. Den skal i hovedsak konkurrere med Mercedes CLA.

BMWs alternativ blir ikke tilgjengelig i ladbar utgave, slik CLA er, men byr på ulike diesel og bensinmotorer.

Toppmodellen er M235i xDrive. Den har over 300 hk, firehjulsdrift og litt mer røff styling enn søstermodellene.

Prislappen starter på 630.000 kroner. Det er relativt folkelig, med tanke på andre sporty modeller fra BMW. Men husk at du skal spekke den med utstyr, før den endelig prislappen er ferdig.

Nå er vi spente på hva nykommeren har å by på.

Rett farge – og kule detaljer i svart. Men proporsjonene får vi ikke helt til å stemme.

Hva er nytt?

Den største nyheten er selve karosseriet. Altså at du får den som firedørscoupe. Det er hovedsakelig fra B-stolpen og bakover, at den skiller seg fra 1-serie. Her faller altså taklinjen og du har et vanlig koffertlokk bakerst – og 21 cm lengre overheng over bakakslingen.

Det gjør at bagasjerommet er større enn i 1-serie – 430 liter vs 380. Men i praksis er det vanskeligere å utnytte. Baksetene kan foldes ned 40/20/40 – det er bra!

Plassen i baksetene er ikke egnet for de litt høyreiste av oss. Særlig takhøyden byr på utfordringer. Her er konkurrenten Mercedes CLA bedre.

Motoren er en firesylindret 2-liter. Den samme firesylindrede kraftkilden som sitter i M135i. 306 hk og dreiemoment på 450 Nm er det du kan skryte av. Det gir et friskt fraspark.

For å kompensere for at det ikke lenger er rekkesekser i disse modellene, har BMW trikset litt med lydbildet. Den både snerrer og smeller litt. Men særlig den kunstige lyden inne i bilen høres litt feil ut. Det blir litt som om du spiller et dataspill og ikke helt har truffet på lyddesignet.

Det har skjedd mye på interiørsiden også i kompaktbiler. 2-serie byr på både et veldig bra head up display og gesture control. Opplevd kvalitet er veldig bra.

Hva er styrker og svakheter?

2-serie Gran Coupe er kjøreglad nok når du vil leke. Den sprinter avgårde i fint driv – og gjør 0-100 km/t på 4,9 sekunder. Girkassen fungerer bra, og da særlig når du bruker hendlene bak rattet. Den sparker godt fra ut av svingene og balansen er god. Men den er ikke like leken på tørr asfalt som vi hadde håpet på. Den engasjerer rett og slett ikke så mye som vi hadde håpet i en M-modell.

Et større problem, er det at bilen virker litt ”nervøs” når du kjører i Comfort-modus. Understellet er ikke justerbart, og kan nok fort bli i overkant stramt for mange. I tillegg tar bremsene tidlig, og brått. Det gjør at det er litt vanskelig å finne en jevn og god kjørestil.

Vi ble også litt skuffet over utstyret på testbilen. Med ekstrautstyr er prisen på testbilen 773.000 kroner. Til den prisen forventer vi at ting som adaptiv cruise control og ryggekamera er inkludert. Det er det ikke i testbilen.

Designet er kanskje ikke helt innertier, men testbilen har i alle fall spekken som gjør det beste ut av det: Rød lakk og svarte detaljer er veldig sjelden feil. Sleng på svarte felger, så har du en bil de fleste ser er noe litt utenom det vanlige.

Vi liker også interiøret. BMW sverger, takk og lov, til menyhjul og hurtigmeny-knapper på infotainmentsystemet. Det fungerer ypperlig. Ja, du får til og med gesture control – som blant annet lar deg styre volumet, skifte kanal og svare/avvise telefonsamtaler med håndbevegelser.

Testbilen har også nydelige sportsseter. BMW har rett og slett posisjonert seg som et av bilmerkene med de beste setene. Og det er viktig i en hver bil – og særlig i en sporty bil som dette.

Fronten, med de store nyrene, forteller deg raskt at dette er en BMW. M-utgaven har en mer aggressiv frontfanger enn de andre modellene.

Hva koster den?

Startprisen er 630.000 kroner. Det er en av de rimeligste "verstingbilene" til BMW. Men du må selvsagt beregne mer, for å få med riktig utstyr.

En tankevekker for mange, er kanskje at du nå får en fullspekket 3-serie som ladbar hybrid, med firehjulsdrift, bedre plass og imponerende kjøreegenskaper – til lavere pris. Den er ikke fullt så kvikk fra stillestående til 100 km/t. Men vi vil tro at mange lever greit med det ...

Baksetene er ikke veldig romslige. Takhøyden er dårlig og det blir fort trangt for bena.

Hvem er konkurrentene?

Hovedkonkurrenten er beintøff – og heter Mercedes CLA 35 AMG. Vår mening er at den har et mer vellykket design, både innvendig og utvendig. I tillegg er den større og romsligere – og den koster mindre …

Vil naboen bli imponert?

Det var i alle fall mange som la merke til den knallrøde testbilen. En BMW-sjåfør viste også tommel opp, da han passerte. Designet er imidlertid ikke helt etter vår smak. Vi sliter litt med fronten, og da særlig lyktene. Hekkpartiet blir for høyt og ”massivt”, og gjør at felgene ser for små ut.

Diskret spoiler, tykke enderør og emblemet på bakluka forteller de rundt deg at dette er en bil utenom det vanlige.

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide, kan bileierne selv fortelle om bilen sin og hvilke erfaringer de har med den. Det ligger over 8.000 anmeldelser inne - og nesten 1.000 disse omhandler BMW.

BMW 2-serie Gran Coupe er fortsatt såpass ny at det foreløpig ikke er noe omtaler av den.

Broom mener

Vi klarer ikke helt å få dette konseptet til å stemme. Gran Coupe-navnet tilsier at du skal få en linjelekker bil. Men det synes vi ikke 2-serien er. Den blir for stutt, for høy og for klumpete.

Legg til at komforten ikke helt sitter, og at vi heller ikke får fram det bredeste smilet under aktiv kjøring.

Skal du ha sporty BMW til budsjettpris, ville vi gått for M135i xDrive, i stedet. Den koster litt mindre, går litt raskere, designet sitter faktisk bedre, du har bedre takhøyde i baksetet – og et praktisk bagasjerom.

BMW M235i xDrive Motor: 2-liter, r4, bensin Effekt: 306 hk / 450 Nm 0-100 km/t: 4,9 sek. Forbruk: 0,77 l/mil Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 460 liter Lengde x bredde x høyde: 452 x 180 x 142 Vekt: 1.570 kg Pris: Fra 652.000 kroner Pris testbil: 774.000 kroner

Visste du at?

– BMW har ikke noe hvassere utgave av 2-serie Gran Coupe, enda. Men ryktene vil ha det til at det skal komme en M2 Gran Coupe

– BMW har garanti på 5 år og opptil 200.000 kilometer. De fleste andre stopper garantien på mellom 100.000 og 150.000 kilometer

– BMW er kjent for å sverge til seks sylindre i rekke, i stedet for i V-formasjon. Noe av fordelen med det, er en mykere gange. M235i xDrive har en firesylindret motor - også disse i rekke

