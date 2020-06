«Ringnes-Ronny» herjer hitlistene - derfor vil han forbli anonym

«Nu är det fredag, nu är det fredag».

Hvis du er en av de som har gått og nynnet på den linja de siste ukene så er du ikke alene. Etter at «Staysman og Lazz» ga ut låta «FREDAG» sammen med «Ringnes-Ronny», så har den gått til topps på «Norway Top 50», og blitt streamet over to millioner ganger på Spotify.

Men dette er faktisk bare en dråpe i havet for «Ringnes-Ronny», som snart bikker 170 millioner streams til sammen.

Så hvem er denne artisten, som synger på svensk, og hvorfor har han en bøtte over hodet?

– Det er en søppelbøtte. Det var bare noe jeg fant, og syntes det var en kul greie. Jeg har alltid hatt den på hodet, forteller han til God kveld Norge.

Vil ikke være kjendis

Artisten står bak låter som «Valhalla» og «Jag Vil Ha Dig», som til sammen er streamet over 40 millioner ganger, men han ønsker ikke å bli kjent igjen.

– Jeg tror ikke det er noen fordeler ved å være kjent. For noen er det sikkert veldig kult men for meg så vil jeg ikke det. Det er ikke fordi jeg ikke er stolt av musikken min, men jeg vil ikke være kjendis, forteller han.

«Ringnes Ronny» mener at man ikke kan være seg selv hvis alle vet hvem du er.

FULLE HUS: Ringnes Ronny spiller for fulle hus over hele Norden. Foto: Major M

– Man kan ikke ha en samtale uten å vite om det er et motiv bak, du kan ikke vite om folk faktisk er hyggelige på ekte, sier han.

Gammeldags med plateselskap

Ikke engang flere av artistene han samarbeider med vet hans egentlige identitet, og han er ikke tilknyttet et plateselskap, selv om svært mange ønsker å signere han.

– Ja, det er mange, men jeg vil ikke signere med dem. Jeg synes det er en gammeldags måte å jobbe på, og litt for dyrt. De kan ikke tilby meg noe som jeg ikke kan gjøre selv. De har ignorert denne musikken i mange år, sier artisten, som ikke føler at deres «rølpete» sjanger er akseptert i bransjen.

BACKSTAGE: Selv ikke andre artister vet hvem Ringes Ronny egentlig er. Her sammen med Mads Hansen. Foto: Major M

– Fra plateselskapene i Sverige så er det svært lite aksept å få, selv om du legger igjen masse streams. De vil sitte igjen med 50 prosent av fortjenesten, men de gjør ikke en jævla drit, forteller en ærlig «Ringnes-Ronny».

Flere vil være selvstendige

Han tror flere og flere artister vil gjøre som han og være selvstendige, og at det er der fremtiden ligger.

– Flere artister vil gjøre det om ikke plateselskapene endrer seg fort. Jeg ser at noen forsøker i Norge, men ikke i Sverige. Jeg tror det er fordi de ikke vil assosieres med musikken, fortsetter han.

«Ringnes-Ronny» startet opp som så mange andre med å lage russelåter. Nå har etterspørselen blitt så stor at han kan ta flere hundretusen for en låt. Men i stedet for å cashe inn, velger han å slutte å produsere.

– Ja, jeg har gått litt bort fra russelåter. Nå er det så stor etterspørsel at jeg ikke kan gjøre alle. Jeg vil ikke at pris skal være avgjørende for om noen får en låt. Jeg kunne ha tatt to-tre, kanskje 400.000 for en låt.

Fikk kritikk for håndball-låt

Det har ikke vært skrevet mye om «Ringnes-Ronny» i norske medier, men noen av dere vil kanskje huske en sak fra 2017. Da lagde han nemlig en låt til 14 år gamle håndballjenter på Nordstrand - og fikk massiv kritikk.

Flere reagerte på at det var seksuelle referanser i låta.

«Come on bitches bli med, vi river av deg klærne» og «Vi veit vi er digge, baby» var noen av strofene i den nye kampsangen til jentene.

– Det er helt horribelt. At et jentelag har fått mulighet til å lage denne sangen, her er det noen foreldre som har tråkket feil et sted, sa trener i naboklubben Holmlia Sportsklubb, Per Kristian Kivle, til NRK.

Artisten selv kommenterte ikke saken da, men i dag husker han den godt.

– Jentene hørte på russelåter og ville ha en slik type låt. Det var unge mennesker som tok initiativ, så jeg prøvde å lage en «spicy låt» uten at den var for drøy. Jeg syntes ikke den var for drøy. Låta reflekterte det de hørte på, sier han.

Til slutt så må vi spørre hvorfor han har valgt navnet «Ringnes-Ronny», er han svært svak for det brune gull?

– He-he, jeg har ingen kommentar til det, avslutter han.