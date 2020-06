Britisk politi etterforsker knivdrap i Reading som terrorangrep

En 25 år gammel asylsøker fra Libya ble pågrepet og siktet etter at tre personer ble drept og flere andre skadd i et knivangrep i parken Forbury Gardens i Reading.

Politiet sa etterpå at det trolig ikke dreide seg om et terrorisme. Men søndag var vurderingen endret, og politiet opplyste at drapene etterforskes som et terrorangrep.

Ifølge the Telegraph slo bevæpnet antiterrorpoliti til mot 25-åringens leilighet lørdag kveld, og tok med seg en rekke beslag derfra.

Ambulansehelikoptre ved åstedet for knivstikkingen i parken i Reading lørdag. Foto: AP/NTB scanpix

Politiet i Thames Valley opplyste søndag i en pressemelding at knivangrepet etterforskes som terror, og at etterforskningen er overtatt av Counter Terrorism Policing South East (CTPSE).

Vitner som så angrepet i parken, har fortalt om en mann som kom opp til en gruppe mennesker og tilsynelatende helt umotivert begynte å stikke dem ned bakfra.

Tok opp jakten

Et øyenvitne sa til Sky News at angrepet virket «helt tilfeldig».

– En person som var alene, kom gående og ropte plutselig ut noen uforståelige ord og gikk bort til en gruppe på om lag ti personer og begynte å stikke dem. Han stakk tre av dem alvorlig i nakken og under armene og så snudde han rundt og begynte å løpe mot meg, fortalte Lawrence Wort til Sky News.

Wort måtte selv løpe fra angriperen. En rekke videoer som er lagt ut på sosiale medier, viser flere personer som lå urørlig på bakken og andre som drev med gjenopplivningsforsøk etter knivstikkingen.

En politimann hylles som en helt etter at han på egenhånd tok opp jakten på knivmannen. Da den ubevæpnede politimannen nådde ham igjen, tok han en rugby-takling på knivmannen og fikk lagt ham i bakken, skriver the Telegraph og Sunday Mirror.