– Vår oppgave å oppdra den eldre generasjonen

BLAST Premier: Se norske Håvard «rain» Nygaard i semifinale fra kl. 16.00

E-sport og gaming er i konstant vekst og flere og flere unge interesserer seg for dataspill.

Radioprogramleder og gamer Niklas Baarli mener det fortsatt henger igjen noen stereotypier, og syns det er på tide at fordommene legges til side slik at e-sport sidestilles med andre hobbyer.

Selv begynte han å spille Counter Strike da han var 13 år, og forteller at det til tider kunne være ensomt å være «gameren» i klassen.

– Jeg kom ikke på førsteplass i popularitetskonkurranse av det. Men det dreit jeg også litt i, for når jeg kom hjem så hadde jeg jo de beste vennene mine som var lik meg online, forteller han.

Han forteller at han ofte må forsvare sin interesse for e-sport og gaming, men mener at det er verdt å kjempe for en holdningsendring.



– Senest tidligere i dag måtte jeg forsvare e-sport for noen kolleger og jeg blir så irritert av det. Bare fordi jeg ikke flyr etter en lærball, betyr det ikke at det ikke er verdt noe. Det er jo en gammel utdatert holdning. Man må kjempe for det, og det er vi som må kjempe for det. Og så kan kanskje generasjonene etter oss få det litt bedre og slippe å forsvare interessene sine, sier han.

Inspireres av Danmark og Sverige

Han tror og håper at stereotypiene rundt gaming er i ferd med å avta og sier at vi inspireres av nabolandene Sverige og Danmark hvor e-sport har kommet lenger enn i Norge.

- Jeg husker selv fra da jeg var 16 år og i Danmark på en CS-turnering. Foreldrene var der, alle idrettsklubbene var organisert og de hadde et fotballag, et håndballag og de hadde et CS-lag. Det er i ferd med å skje her nå, mitt gamle fotballag har nå fått et CS-lag, noe jeg er veldig stolt av, forteller han.



Han tror nøkkelen ligger i at flere aksepterer e-sport som en vanlig idrett og forstår at mange, spesielt unge, har en stor interesse for dette.

- Kanskje er det ikke langrenn som er fremtiden til Norge, kanskje skal vi bli verdensmestere i e-sport? Da må man starte på et grunnleggende plan, der hvor de unge er. Det er foreldrenes forbaskede ansvar å interessere seg i ungenes interesser. Ikke tving dattera di til å drive med ballett, hvis hun egentlig er hypp på å spille Splatoon, ler han.



Fortnite banet vei

Han peker på innmarsjen til spillet Fortnite som en av faktorene for veksten i interesse de siste årene.



– Jeg tror store spill, som for eksempel Fortnite, har banet vei for allmennheten. Jeg håper og tror at flere ser verdien og læringen i det mer og mer, og så tror jeg flere begynner å forstå hvor sosialt det egentlig er, for det gjorde man ikke før, sier han.



Han forteller at i oppveksten var hans mors største frykt at han satt alene på rommet sitt og spilte dataspill, mens i virkeligheten hadde han noen av sine beste kompiser online som han snakket med hver dag.

Han mener derfor at de unge som engasjerer seg for dataspill i dag, også har et ansvar om å oppdra sine foreldre og hjelpe de til å forstå.

– Det er også vårt ansvar å oppdra foreldrene våre, hvis du oppdrar din mor eller din far, så kanskje de oppdrar noen venner. Det er det jeg har gått for, start i nærmeste krets. Jeg har oppdratt mine foreldre slik at de nå ser på gaming som en positiv ting, tror og håper jeg, sier han.



- Det viktigste er dialog

Denise Anfinnsen driver en av Norges største e-sportklubber, Apeks. Hun har selv en 8 år gammel gutt hjemme som har en stor interesse i dataspill.

For henne har det vært viktig å skape god dialog hjemme og å engasjere seg i sønnens interesser.

Denise Anfinnsen driver klubben Apeks og er mamma til en gamer. Foto: APEKS.

– Det viktigste er å ha en dialog med barna og å følge med på humøret deres både før og etter de har spilt. Gaming skal være noe positivt i hverdagen og det er noe vi som foreldre også kan gjøre sammen med de, forteller hun.

Hun oppfordrer andre foreldre til å ta like stor del i de unges interesse for gaming, som andre hobbyer og idretter.

– Sett deg ved siden av og se på hva barna holder på med. Sett på kamper, om de ser på det, på tv-en og få de til å forklare. Det vil gi de en mestringsfølelse og det er lavterskel å engasjere seg, sier hun.

Niklas Baarli er medprogramleder for TV 2 E-sport under finalen av milliontuneringen BLAST Premier.



Se norske Håvard «rain» Nygaard i semifinale fra kl. 16.00