Henriksen ferdig i Bristol City: Vurderer flere tilbud

Markus Henriksen er ferdig i Bristol City, det bekrefter klubben selv på sine hjemmesider søndag.

Trønderen var kaptein for Hull, men da Grant McCann tok over som manager havnet han i fryseboksen og gikk i januar på lån til Bristol City.

Etter det TV 2 erfarer ønsket Bristol City å forlenge avtalen, men Henriksen skal ha andre alternativer som han nå skal vurdere.

Trønderen dro til Hull og England i 2016, og 30. juni går kontrakten hans ut. Dermed er Henriksen en fri mann og står fritt til å signere for den klubben han ønsker.

Bristol City-manager Lee Johnsen bekrefter TV 2s opplysninger om at Henriksen skal ha andre tilbud på bordet.

– Markus har vist sin klasse ved å gjøre seg tilgjengelig fram til 30. juni når låneoppholdet hans går ut. Han har andre tilbud på bordet, og vi har gitt ham tillatelse til å gå nå. Han drar med vår velsignelse, sier Johnson til klubbens hjemmeside.

Da Eirik Horneland gjester Adresseavisens podkast Rasmus & Saga sa han følgende om Markus Henriksen:

- Markus vet at Rosenborg alltid vil være kjempeinteressert i han. Vi var veldig ivrige før han gikk til Bristol City, for å få han til å ta de månedene til oss. Så ble det ikke slik i vinter, og han føler nok at han har noe ugjort ute, så det kan nok bli vanskelig, sa RBK-treneren i podkasten.

Midtbanespilleren har vært ryktet til flere klubber de siste årene, men hetest har ryktene til franske Bordeaux og tyrkiske Fenerbahçe vært.