Kampklar Trump tilbake på scenen

Det var knyttet store forventninger til Donald Trumps første valgkampmøte siden starten av mars. Presidentens valgkamp, ble som så mye annet satt på vent under koronakrisen. På scenen i BOK Center i Tulsa, Oklahoma er presidenten tilbake i kjent stil:

– Den tause majoriteten er sterke enn noensinne. Om fem måneder skal vi slå Sleepy Joe Biden og vi skal slå den radikale venstresiden, innleder presidenten.

Trump fortsetter talen med å lange ut mot sine motstandere, både media og demokrater.

– Ingen president har gjort mer i sine første tre og et halvt år enn Trump-administrasjonen. Det står i sterk kontrast til ekstremismen og ødeleggelsen til den radikale venstresiden, sier Trump.

«Kung flu»

Til tross for at Trump velger å gjenoppta valgkampen, herjer koronaviruset fortsatt i USA. Over 120 000 amerikanere er døde av covid-19, og presidenten har fått massiv kritikk for sin håndtering av pandemien. Fra scenen i Tulsa slår presidenten tilbake.

Donald Trump er tilbake på valgkampsporet. Foto: Evan Vucci

– Jeg har gjort en fantastisk jobb med koronaviruset. Jeg stengte ned grensene mye tidligere enn noen andre ville gjort. Jeg reddet hundretusener av liv, og de never det ikke engang, sier presidenten.

Trump trekker også frem USAs omfattende testkapasitet.

– Vi har gjennomført 25 millioner tester, det er 20 millioner mer enn noen andre, sier presidenten. Trump sier at han gjerne skulle ha gjennomført færre:

– Det er et tveegget sverd. Når du tester så mange, så kommer du til å få flere tilfeller. Så jeg sa til dem: 'Ro ned testene, vær så snill'.

Trump kaller også covid-19 for «kung flu», til jubel og latter fra salen. Kallenavnet henspiller på den kinesiske kampsporten kung fu, og flere mener det er rasistisk.

Flere stater har opplevd en kraftig økning i smittetilfeller de siste dagene, men presidenten understreker at det nå er på tide å gjenåpne landet.

Ut mot demonstranter

Store demonstrasjoner mot rasisme og politivold har preget USA de siste ukene. Landet er mer splittet enn på lenge, og under lørdagens arrangement gjorde presidenten lite for å dempe spenningen.

Trump nevnte ikke rasisme eller politivold, men fokuserte på de voldelige opptøyene som har oppstått i kjølvannet av demonstrasjonene. Trump anklager «radikale venstrevridde» for å stå bak.

– Folkene våre er ikke like voldelige som venstresiden. Men hvis de var det, ville det vært en forferdelig, forferdelig dag for den andre siden, for jeg kjenner folkene våre. Det er tøffe folk, sier presidenten.

– Vi vil aldri gi etter for deres trusler og vi vil aldri la dem ødelegge landet vårt, tordner Trump.

Ivrige tilhengere jubler for presidenten i BOK Center. Foto: Evan Vucci/AP Photo

Biden får gjennomgå

Trump mener den samme «radikale venstrevridde» kontrollerer demokratenes antatte presidentkandidat.

– Joe Biden er en hjelpeløs nikkedukke kontrollert av den radikale venstresiden. Han er ikke en del av den radikale venstresiden. Jeg tror ikke Biden vet hva han er lengre, sier Trump.

Presidenten anklager Biden for å være en «trojansk hest» for den ytre fløyen i det demokratiske paritet. Trump mener amerikanerne står overfor et enkelt valg i november:

– Vil du knele for de venstrevridde pøblene, eller vil du stå rakrygget som stolte amerikanere? spør presidenten publikum, som svarer med et jubelbrøl.

Speed up the testing. — Joe Biden (@JoeBiden) June 21, 2020

Biden leverte et kortfattet svar på Twitter:

– Test raskere, skriver den tidligere visepresidenten, med henvisning til Trumps ønske om å gjennomføre færre virustester.

Lover rettferdighet for Floyd

Visepresident Mike Pence varmet opp for presidenten. Pence kaller valget i november det viktigste i amerikansk historie.

– På vår side har du en president som har gjort mer for økonomien, grunnloven og landet enn noen annen president i mitt liv. I tre år har han levert resultater og holdt løfter. På den andre siden har du Joe Biden...., sier Pence.

Visepresident Mike Pence hilser de fremmøtte i Tulsa. Foto: Sue Ogrocki/AP Photo

Publikum svarte med å rope «Sleepy Joe!», Trumps kallenavn på sin demokratiske rival.

I motsetning til Trump, valgte Pence å nevne drapet på George Floyd. Visepresidenten lover rettferdighet i saken, men langet samtidig ut mot demonstrasjonene.

– Det er ingen unnskylding for hva som skjedde med George Floyd. Men det er heller ingen unnskylding for de voldelige opptøyene i dagene som fulgte, sier Pence til jubel fra de fremmøtte. Pence sier videre at politiet i USA må styrkes, ikke svekkes.

Potensiell smittebombe

Lørdagens valgkampmøte er presidentens første siden begynnelsen av mars, da koronakrisen for alvor rammet USA. Men selv om presidentens tilhengere nå kan samles igjen, betyr det ikke at pandemien er over.

Selgere av Trump-effekter bruker ansiktsmasker under lørdagens valgkampmøte. Foto: Win Mcnamee/Getty Images/AFP

I’m briefly inside the BOK Center. There is precisely zero social distancing and most people aren’t wearing masks. It’s about 1/3 full at the moment.



I won’t be staying inside for the rally due to public health guidance: pic.twitter.com/sDJfAzoPUx — Oliver Laughland (@oliverlaughland) June 20, 2020

De siste dagene har smittetallene begynt å stige flere steder i USA. Fredag registrerte landet over 30 000 nye tilfeller på ett døgn – det høyeste siden 1. mai. I delstaten Oklahoma, hvor Trump taler, ble det registrert 331 nye tilfeller lørdag, skriver Washington Post.

Flere helseeksperter av advart mot å gjennomføre arrangementet.

– Jeg er virkelig bekymret for at dette arrangementet kan bli en super-spreder, sier doktor Lena Wen, professor i offentlig helse, til ABC News.

Kun timer før valgkampmøtet, annonserte Trumps valgkampstab at seks av deres ansatte har fått påvist koronaviruset. De seks smittede har arbeidet med å forberede valgkampmøtet i Tulsa.

De drøye 19.00 deltakerne på valgkampmøtet har måtte undertegne på at de ikke vil saksøke presidenten dersom de blir smittet av koronaviruset. Samtlige ble også tildelt ansiktsmasker før de fikk se presidenten. Flere journalister på stedet rapporterer at kun et fåtall av deltakerne har valgt å ta ansiktsmaskene i bruk.

Færre enn forventet

Det har vært svært rift om de 19 000 billettene til arrangementet, og de ivrigste Trump-tilhengerne har ventet flere dager for å sikre seg plass. På grunn av det forventede oppmøtet skulle presidenten egentlig holde en kort tale utenfor BOK Center, slik at også de som ikke har billett fikk se presidenten.

Trump-tilhengere ventet flere timer i kø for å komme inn i BOK Center. Foto: Win Mcnamee/Getty Images/AFP

Dette ble derimot avlyst kort tid før presidenten ankom Tulsa. En talsperson for Trumps valgkampapparat gir demonstranter skylden.

–Dessverre har demonstranter blandet seg med tilhengerne og blokkert tilgangen til metalldetektorene, som har hindret folk fra å entre valgkampmøtet. Radikale demonstranter, sammen med uendelige angrep fra media, har forsøkt å skremme bort presidentens tilhengere, sier talsperson Tim Murtaugh i en uttalelse.

BOK Center var langt fra fullsatt. Foto: Win McNamee/Getty Images/AFP

Bilder fra arrangementet viser at BOK Center er langt fra fullsatt.

– Vi har noen fæle folk utenfor, men dere er helter, sier presidenten til de fremmøtte.

Symboltung arena

At Trump nå er tilbake på valgkampsporet er kjærkomment nytt for mange av hans tilhengere. At valgkampmøtet skjer i nettopp Tulsa, skaper en ekstra spesiell ramme rundt presidentens comeback.

Store demonstrasjoner mot rasisme har preget USA de siste ukene, og få amerikanske byer har en mørkere historie enn nettopp Tulsa. I 1921 ble store deler av det afro-amerikanske nabolaget Greenwood ødelagt av hvite, og så mange som 300 afro-amerikanere mistet livet.

Det var tidvis amper stemning mellom Trump-supportere og Black Lives Matter-aktivister utenfor BOK Center lørdag. Foto: Mike Simons/AP

Trump skulle i utgangspunktet holde valgkampmøtet fredag 19. juni, kjent som "Juneteenth" i USA. Dagen markerer slutten på slaveriet i USA, og etter massiv kritikk valgte presidenten å utsette møtet til lørdag.

Flere demonstranter samlet seg utenfor BOK Center lørdag, hvor Black Lives Matter-tilhengere havnet i klinsj med Trump-tilhengere. Sammen med politi var 250 medlemmer fra Nasjonalgarden på plass i Tulsa, og det er så langt ikke meldt om noen voldelige hendelser i forbindelse med demonstrasjonene.