Derfor kan Mjøndalen ha en korona-fordel

80 billetter til supporterklubben, Eliteseriens minste stadion og leiligheter på stadion gjør at Mjøndalen sitter med et trumfkort i korona-begrensningene.

Endelig kan det være en fordel å være minst.

Mjøndalen har Eliteseriens minste arena, Consto Arena, som tar 4350 tilskuere med ny langside.

Samtidig danner et leilighetskompleks med balkonger ut mot stadion den ene kortsiden, og etterhvert øverste delen av den nye langsiden. Lørdag kveld stod 123 personer ute på sine private balkonger - i tillegg til de 200 tilskuerne inne på stadion.

Med et jevnt brøl fra 80 medlemmer av supporterklubben 3050 var egentlig ikke kontrasten til hverdagen før korona alt for stor.

– Vi følte at det var nesten full stadion, vi! Leilighetene er en av de tingene vi tenkte at vi kunne få en fordel av, nå som det ikke er tilskuere. Der var det god stemning, og 3050 var helt fantastiske. De var mange, de sang og det var så god stemning at jeg hadde vanskeligheter med å gi beskjed til gutta, sier Mjøndalen-trener, Vegard Hansen, til TV 2.

– Smitter selvfølgelig over på oss spillerne

I Eliteseriens første runde fikk ingen hjemmelag med seg tre poeng.

Det er første gang på 50 år.

Investeringsdirektør i Nordea, Robert Næss, har regnet på over 180.000 kamper verden over, og mener glisne tribuner er avgjørende for de svake resultatene til hjemmelagene i Eliteserien.

Med lørdagens 1-0-seier over Sarpsborg 08 var Mjøndalen det første lag som vant hjemme i Eliteserien 2020 - med 200 tilskuere på tribunen. Mange av dem var samlet på den ene langsiden, som er flunkende ny.

– På den nye tribunen er akustikken fantastisk, og det er en ny opplevelse for oss å være på den samme siden som supporterne, understreker Hansen.

Joackim Olsen Solberg var imponert over lydnivået på tribunen.

– Det er helt sykt. 3050 lager fantastisk liv, som de alltid har gjort. Og med ny tribune smalt det ekstra godt. Det var veldig deilig, og det smitter selvfølgelig over på oss spillerne også, sier han til TV 2.

– Tror du at Mjøndalen kan få en større hjemmebanefordel enn andre lag i Eliteserien, så lenge det kun er lov med 200 tilskuere?

– Jaja, det tror jeg absolutt. Med de balkongene ut mot stadion i tillegg. Vi er ganske sikre på at dette er en av plassene i Eliteserien som lager best lyd nå. Så det er veldig deilig! Vi går mot strømmen der også. Vi pleier jo å gjøre det, avslutter han med et stort smil.

TAKKNEMLIGE: Mjøndalen-spillerne var meget godt fornøyd med stemningen på stadion etter 1-0-seieren mot Sarpsborg 08. Foto: Erik Monrad-Hansen.

80 billetter til supporterklubben

I Eliteserie-klubbene er det ulik praksis rundt fordelingen av de 200 billettene.

Foran første serierunde fikk TV 2 fortalt av daglig leder i Sarpsborg 08, Espen Engebretsen, at de hadde fordelt 30 billetter til supporterne, 50 til sesongkortinnehaverne og 120 til sponsorer.

Det var supporterkluber i Fossefallet, Kjetil Frøne, lite fornøyd med.

– Hvis jeg var sponsor så hadde jeg sagt fra meg billetten og gitt den til supporterne som virkelig lager liv. Jeg synes det blir helt feil at så mange sponsorer, som knapt klapper engang, skal inn og ta plassen til vanlige supportere, sa Frøne til TV 2.

Rosenborg ga 100 billetter gikk til sesongkortholdere, 50 til samarbeidspartnere og de siste 50 ble fordelt på spillere, barnekreftforeningen og styre/æresmedlemmer.

Stabæk fordelte sine billetter mellom partnere og sesongkortholdere, og deretter gjennom en loddtrekning. Den samme praksisen kjørte også Aalesund, Odd og Viking - 100 billetter til sesongkortinnehavere, og 100 til klubbens partnere. Ingen billetter dedisert til supporterklubbene.

Kristiansund ga 75 billetter til supporterklubben, 25 til personer tilknyttet klubben og 100 til øvrige sesongkortinnehavere.

Brann foretok en tilfeldig trekning blant dem som bekreftet at de beholdt «partoutkortet» sitt i 2020. Dette gjaldt både supportere og samarbeidspartnere.

Strømsgodset ga 100 billetter til samarbeidspartnere med sesongkort, 50 billetter ble trukket blant alle som har kjøpt sesongkort på GU-tribunen, mens de siste 50 billettene ble trukket ut blant øvrige sesongkortinnehavere

For Mjøndalens del får TV 2 opplyst at de 200 billettene ble fordelt på følgende måte:

60 billetter til sponsorer og samarbeidspartnere

60 billetter til sesongkortinnehavere

80 billetter til supporterklubben 3050

Supporterleder for 3050, Raymond Bakken, er veldig fornøyd med at klubben øremerket så mange billetter til supporterklubben.

– Vi har alltid hatt en god dialog med klubben, og denne problemstillingen ble løftet opp på styrenivå. Vi er naturligvis glade for at vi har fått tildelt 80 billetter, men det blir vinn-vinn for begge parter. Vi får flere supportere på kamp, og de får mer støtte i ryggen, sier Bakken til TV 2.

Han mener også at supporterne, som alle var samlet på ett felt, klarte å følge smittevernreglene.

– Det er selvfølgelig vanskelig i euforien etter mål for eksempel, men selv da klarte folk å holde én meters avstand. Vi har en indrejustis, og gir beskjed til hverandre hvis noen tråkker over grensen. Først og fremst vil vi jo bidra til å hindre smitte, men det andre er jo at vi har lyst til å gå på flere fotballkamper. Da må alle følge reglene, sier han.