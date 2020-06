King skadet etter skrekktakling - synderen slapp unna

Bournemouth-Crystal Palace 0-2:

Bare et drøyt minutt ut i den andre omgangen av oppgjøret mellom Bournemouth og Crystal Palace måtte Joshua King forlate banen med skade.

– Jeg vet ikke omfanget. Det er en ankelskade, så vi får vente å se, sier Bournemouth-manager Eddie Howe etter kampen.

Palace-stopper Gary Cahill kastet seg voldsomt inn i den norske landslagsspissen, og VAR ble tatt i bruk for å se om det burde deles ut rødt kort til Cahill.

– Jeg hadde ikke protestert om de kom frem til rødt kort. Det har lite å si at Cahill var først på ball. Den treffen han fikk med knottene på innsiden av leggen til King er definitivt å utsette motspiller for fare, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

Se situasjonen over!

Men i VAR-rommet var beslutningen en ganske annen. Ikke rødt kort, og dermed unnslapp Cahill utrolig nok å få kort i det hele tatt.

– Dette er trist å se, Joshua King haltende inn i garderoben. Det var ikke det verken Bournemouth, Joshua King og potensielt det norske landslaget, som skal møte Serbia i oktober, trengte. Vi får håpe det er over lenge før det, sier Wikestad.

– Fare for en meget alvorlig skade

I Premier League-studio er Brede Hangeland klar på at han mener det burde vært rødt kort.

– Han var etter min vurdering heldig som ikke ble utvist. Jeg skal si to ting om det: at jeg egentlig synes det er en kjempetakling, men ut fra det gjeldende regelverket så er det for mye kraft. Det er å sette motstanderen i stor fare, og da er det egentlig irrelevant om han tar ballen. Med kraften på ankelen er det fare for en meget alvorlig skade på King, la oss håpe det går bra med ham, sier TV 2s Premier League-ekspert.

Likevel har han forståelse for VAR-vurderingen.

– VAR skal bare vurdere om dommeren har gjort en stor feil, og kommer frem til nei, noe som er forståelig. Men jeg synes, ut fra regelverket, så er det et direkte rødt kort, sier Hangeland.

Palace-seier

Å miste King gjorde vondt verre for Bournemouth, som lå under 0-2 da nordmannen måtte ut.

Palace tok ledelsen etter en frisparkscoring av Luka Milivojevic, før Jordan Ayew doblet ledelsen. Flere scoringer ble det heller ikke.

Se hvordan Thorstvedt mener Milivojevic-frisparket kunne blitt reddet: