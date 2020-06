Skremt av Rosenborg etter at Ohi sørget for fortjent Molde-seier: – Katastrofalt

Molde-Rosenborg 1-0

Se kampreferat i Sportsnyhetene øverst.

Rosenborg serieåpnet med 0-0 hjemme mot Kristiansund og presset var allerede begynt å bygge seg opp allerede før bortemøtet med erkerival og regjerende seriemester Molde.

Et fortjent 0-1-tap i Rosenes by, som kunne vært større, gjør lite for å lette på det. TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen forstår lite:

– Det er skremmende å se hvor lite Horneland får ut av denne spillerstallen. Jeg sliter virkelig med å se hva Rosenborg prøver på. Hva de gjør på trening for å få roller og samhandling til å stemme? Hvordan kan så mange gode spillere være så ufarlige?

Han trekker frem spillere som Birger Meling, Samuel Adegbenro, Anders Trondsen, Tore Reginiussen, Kristoffer Zachariassen og André Hansen som klassespillere.

DIRIGENT: Eirik Horneland. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– De har et lag som burde prestert på et mye høyere nivå enn de gjør, og dette minner veldig om det vi så i fjor. Fem poeng bak Molde etter to serierunder er en katastrofal start på sesongen for RBK.

Rosenborg startet begge omgangene særdeles svakt, og selv om de hevet seg noe spillemessig utover i omgangene var hjemmelaget førende.

EKSPERT: TV 2s Jesper Mathisen. Foto: Vidar Ruud

Trønderne prøvde seg på en sluttspurt, men når Samuel Adegbenros rop om straffe fem minutter før slutt ble oversett av Svein Oddvar Moen ebbet kampen ut til Molde-seier.

Dermed skiller det fem poeng mellom de to lagene i Moldes favør - etter to runder.

– Det er trøbbel, tenker jeg, sier RBK-trener Eirik Horneland til Eurosport på spørsmål om sine egne arbeidsforhold.

– Vi kunne levd med en skikkelig god prestasjon, men jeg synes prestasjonen er veldig trøblete. Vi er engstelige. Vi klarer ikke flytte treningsarbeidet over i match. Det er bekymringsfullt.

Han kaller nivåforskjellet for en realitetssjekk.

– Vi spiller for dårlig. Avslutningene er for dårlig. Vi skaper særdeles lite, og forsvarsspillet er for tynt i dag. Summa summarum en tynn kamp fra vår side.

Imponerte

Molde var anført av Ohi Omoijuanfo som var tilbake på banen etter den karrieretruende infeksjonen han pådro seg etter at han opererte kneet i desember.

Det markerte han med å senke Rosenborg på Aker stadion da han på goalgettervis satte inn 1-0-målet etter en corner like etter pause. Ohi dukket opp på bakerste stolpe der han vant duellen med Vegar Eggen Hedenstad.

– Dette har jeg ventet lenge på. Det er sju måneder siden sist jeg spilte match, og jeg har bare hatt 1,5 uke med laget, så å kunne gjøre dette i dag. Det er deilig, sier matchvinneren til Eurosport.

– Jeg var spent på hvordan det stod til med ham, men jeg syns han kom bra fra det etter å ha vært ute så lenge med en så alvorlig skade. Det er godt å ha ham tilbake, og nå har vi enda flere å jobbe med, sier Molde-trener Erling Moe til Eurosport.

– Han leverer en meget solid kamp på topp for Molde. I tillegg til scoringen kommer han til flere store sjanser, og så gjør han en god jobb for kollektivet. Han løper alt, vinner dueller og er flink til å holde på ballen.

Etter en småkjedelig førsteomgang der Ohis heading like utenfor på et hjørnespark like før pause var den største muligheten tok det fyr tidlig i den andre.

Ohi selv og Ola Brynhildsen var nær ved å sette 2-0.

– Molde var som ventet det beste laget, og de vinner fullt fortjent, sier Jesper Mathisen.

Øker favorittstempelet

Mathisen hadde i sitt tabelltips Molde som favoritter til å forsvare ligatittelen fra forrige sesong.

– Nå er det blitt enda større favoritter til å gjenta suksessen. De har en enorm bredde i stallen, og det var denne kampen et bevis på. Når man ser hvilke spillere de har på benken og på tribunen er det imponerende at de kan stille en så sterk ellever.

Med spillere som Leke James suspendert og langtidsskadde Kristoffer Haraldseid ute, leverer de likevel godt mot sin antatt argeste rival.

Mathisen er imponert av Haraldseid-erstatter Marcus Holmgren Pedersen (19) som er Moldes nye førstevalg på høyrebacken.

– Han har hatt stort sett full kontrol på Samuel Adegbenro. Han har meget bra fart, og det blir meget spennende å følge hans utvikling denne sesongen.