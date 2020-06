Folk har dødd på jakt etter «den magiske bussen» – her fjernes den

Den forlatte bussen har vært et mål for en rekke eventyrere, men nå er det slutt.

Bussen ble berømt etter Jon Krakauers bok «Into the Wild», og senere filmen med samme navn fra 2007, regissert av Sean Penn. Boken og filmen er basert på det virkelige livet til Christopher McCandless.

I 1990 ble McCandless uteksaminert fra Emory University i Atlanta, Georgia. Da hadde han tilsynelatende fått nok av samfunnet, og valgte å forlate familie og venner.

Bussen fra 40-tallet fraktes vekk med helikopter. Foto: Alaska National Guard

I 1992 haiket McCandless til Alaska, hvor han begynte turen ut i villmarken. Etter hvert fant han den forlatte bussen midt ute i skogen.

To dødsfall

McCandless bodde i bussen i rundt tre måneder, før han bestemte seg for å reise tilbake til sivilisasjonen. Men da han skulle krysse elven Teklanika, hadde vannføringen blitt for høy.

På grunn av snøsmelting og mye regn måtte McCandless gi opp, og han dro i stedet tilbake til bussen. Der overlevde han i rundt en måned, før han døde 24 år gammel.

Helt siden boken og filmen ble verdenskjent, har ulike mennesker forsøkt å gå den samme turen som McCandless. Og i likhet med McCandless selv, er det flere som har fått problemer på turen til bussen.

Mellom 2009 og 2017 ble det gjennomført 15 redningsaksjoner for å hjelpe mennesker på jakt etter bussen. Tøffe værforhold og høy vannføring i elvene Teklanika og Savage har som regel vært årsaken til at folk har havnet i problemer.

Senest i februar i år måtte Alaska State Troopers redde fem italienske turgåere, der den ene fikk alvorlige frostskader.

I 2010 druknet en sveitser under en «Into the Wild»-tur, mens en turgåer fra Hviterussland omkom etter drukning i 2019. Dødsfallene førte til en rekke reaksjoner fra mennesker i lokalmiljøet, som mente faren ved å jakte på bussen måtte reduseres.

Et UH-60 Blackhawk-helikopter flyr like ved «Into the Wild»-bussen etter den har blitt satt på bakken øst for elven Teklanika. Foto: Alaska Department of Natural Resources

– Hadde et grep om folks fantasi

18. juni brukte Alaska National Guard et CH-47 Chinook-helikopter til å hente bussen ut av villmarken, slik at ingen flere skal skade seg eller miste livet på tur til bussen i fremtiden.

– Etter å ha studert saken nøye, hvor vi har overveid mange faktorer og vurdert ulike alternativer, bestemte vi oss for at det var best å fjerne bussen fra der den stod, sier Corri A. Feige, kommisjonær i departementet for naturressurser (DNR).

Bussen, som har blitt kalt «den magiske bussen» eller «buss 142», stod parkert på såkalte «Stampede Trail», omtrent fire mil vest for Parks Highway sentralt i Alaska.

Alaska National Guard utførte jobben med å fjerne bussen som et treningsoppdrag, der de brukte anledningen til å øve på å frakte kjøretøy.

– Vi oppfordrer folk til å oppleve Alaskas natur på en trygg måte, og vi forstår det grepet denne bussen har hatt om manges fantasi. Men dette er et forlatt og gammelt kjøretøy som førte til farlige og kostbare redningsaksjoner, og enda viktigere kostet besøkende livet. Jeg er glad for at vi fant en trygg, respektfull og økonomisk løsning på situasjonen, sier Feige.

Slik ser det ut inne i bussen. Foto: Alaska National Guard

Vurderer å stille den ut

Piloter, flymaskinister og mekanikere kom til stedet med et UH-60 Black Hawk-helikopter. De fjernet vegetasjon og gjenstander som kunne være i veien, og lagde hull i taket og gulvet av bussen for å feste den.

– Dette var en storartet mulighet til å trene på å løfte tunge gjenstander, og en fin måte å gi en hjelpende hånd til DNR og befolkningen i Alaska, sier militærpilot Zachary Miller.

Bussen, som er av typen International Harvester K-5, er opprinnelig fra 1940-tallet. På 60-tallet ble den brukt av Yutan Construction Company som et sted hvor arbeiderne kunne bo mens de jobbet med å oppgradere veien.

Inne i bussen var det senger og en vedovn. Veien ble brukt til å transportere malm fra de nærliggende gruvene. Da arbeidet i området ble stanset, lot arbeiderne bussen stå igjen. Motoren på den var uansett fjernet, og hjulakslingen var ødelagt.

Nå er bussen midlertidig fraktet til et sikkert sted, mens departementet vurderer mulighetene for en permanent løsning. Et av alternativene er at bussen blir stilt ut offentlig på et trygt sted.