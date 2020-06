Zidane kaller Ødegaard fremtiden: – Han er vår spiller. Det er fantastisk

Se Real Sociedad-Real Madrid søndag fra kl. 21.55 på TV 2 og tv2sumo.no.

Martin Ødegaard har, i likhet med hele Real Sociedad, fått en trang start etter at spansk fotball startet opp igjen etter korona-pausen.

Da er kanskje ikke et besøk til titteljagende Real Madrid drømmen, men kampen blir uansett et nytt kapittel i Ødegaards forhold til klubben som eier ham.

Spekulasjonene om hvor den norske ballvirtuosen spiller neste sesong raser fortsatt.

I utgangspunktet skulle Ødegaard tilbringe to sesonger på lån hos Real Sociedad, men 21-åringens strålende prestasjoner tidlig i sesongen gjorde at det raskt ble snakket om at Madrid ville ha ham tilbake til hovedstaden.

Ros fra sjefen

Real Madrid-trener Zinedine Zidane bekrefter ifølge AS at storklubben er meget fornøyd med utviklingen til drammenseren.

FORRIGE MØTE: Martin Ødegaard i aksjon for Real Sociedad mot Real Madrid forrige høst. Foto: Heiko Junge

– Han er vår spiller. Det er fantastisk fordi han representerer nåtiden og fremtiden, sier Real Madrid-trener Zinedine Zidane dagen før møtet på Anoeta i San Sebastian.

– Han gjør det veldig bra. Jeg kommer ikke til å si hva vi skal gjøre med ham. Vi må respektere det at han akkurat nå er med Real Sociedad. I fremtiden får vi se hva klubben tenker å gjøre. Det fine er at han virkelig har gjort det meste ut av sitt lån hos La Real, og så får vi se hva som skjer i fremtiden.

Spørsmålet er om Real Madrid føler at han virkelig har fått det meste ut av lånet, og om de føler at Ødegaard er klar for å ta steget opp.

Mye å spille for

«Los Blancos» kjemper om tittelen, mens «La Real» fortsatt har håp om Champions League-spill.

Formen til både den norske playmakeren og laget hans har imidlertid ikke vært tillitsvekkende etter restarten. De ligger på sjetteplass etter 1-1 hjemme mot Osasuna forrige helg og 0-2-tap for Alavés i midtuken.

– En skuffende kamp av Martin Ødegaard. Han er nesten ikke involvert offensivt, det har selvsagt noe å si at laget sliter, men jeg kan ikke huske å ha sett ham så lite involvert for Real Sociedad som i kveld, sa kommentator Jesper Mathisen.