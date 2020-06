– Like ille som det politiet gjorde mot Tom Hagen

Eirik Jensen mener dommen mot ham er «skåret til for å passe». Nå er han klar for å kjempe hardt for frifinnelse.

Fredag ble ekspolitimann Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av hasj.

I første pause under opplesningen av dommen fredag, ble Jensen pågrepet av mannskaper fra Spesialenheten for politisaker.

Lørdag formiddag begynte fengslingsmøtet i Oslo tingrett, der påtalemyndigheten ba om at den tidligere politimannen varetektsfengsles i fire uker på grunnlag av allmennhetens rettsfølelse.

– Skyldspørsmålet ikke avgjort

Kjennelsen fra Oslo tingrett slo fast at Jensen ikke skal varetektsfengsles, men være en fri mann frem til det foreligger en rettskraftig dom.

– Det er en klok og veloverveid avgjørelse fra Oslo tingrett. Retten kom til at det ikke er behov for fengsling i denne saken, og at man venter og ser om han blir domfelt eller ikke. Det er også viktig at tingretten presiserte at det ikke foreligger noen endelig skyldavgjørelse mot Jensen per i dag., sier Jensens forsvarer John Christian Elden.

Beslutningen ble anket av påtalemyndigheten og gitt såkalt oppsettende virkning, som betyr at Jensen blir sittende i varetekt fram til Borgarting lagmannsrett har behandlet ferdig saken mandag.

– Det er en dom som ikke er begrunnet tilstrekkelig når det dreier seg om hvorfor han skal ha medvirket til narkotika-innførsel. Det er også det tingretten la vekt på i dag når de sier at det godt kan hende at dommen blir opphevet eller at Jensen vil bli frifunnet, fordi skyldspørsmålet ikke er avgjort. Da skal man ikke varetektsfengsle ham allerede nå, før man vet hva som er utfallet av saken, sier Elden.

– Nå skal jeg begynne å jobbe

Eirik Jensen tok en prat med pressen etter at lørdagens fengslingsmøte var over. Han var kritisk til dommen mot ham og det bildet som er tegnet av Gjermund Cappelen.

– Det er utrolig mye for oss å ta tak i her. Det er mye jobb som gjenstår. For å si det veldig diplomatisk, så synes jeg dommen er skåret til for å passe. Man har unnlatt å legge merke til noen av anmerkningene til forsvarer Elden, når det gjelder Cappelens troverdighet og hans forklaringer, sa Jensen, før han fortsatte:

– De stemmer ikke med den glansbilde-versjonen dere har fått presentert i dommen. Det står ikke i stil med det som faktisk er tilfellet, når det gjelder hva han egentlig har forklart og hva domstolen legger til grunn. Det er noe vi må jobbe for å synliggjøre.

Jensen kommenterte videre sjansen for at han blir en fri mann, og varslet at han skal jobbe hardt for egen frifinnelse.

– Det er 50/50. Jeg har smakt på 21 år nå i ett døgn, og jeg vet hvordan det virker på hodet. Nå skal jeg tilbake til fengselet, hvor jeg har fått en PC, og nå skal jeg begynne å jobbe.

– Hva synes du om Spesialenhetens beslutning om å pågripe deg under rettsmøtet i går?

– Det var like ille som å bruke beredskapstroppen på Tom Hagen, sa Jensen.

Tom Hagen er mistenkt av politiet etter at kona Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Tirsdag 28. april i år ble milliardæren pågrepet av tjenestemenn fra beredskapstroppen da han skulle på jobb.