Braut Haaland tilbake i storslag: – Kan ikke gjøres stort bedre

RB Leipzig – Borussia Dortmund 0–2

Se begge målene til Erling Braut Haaland i sportsnyhetene øverst!

Det var et heltent Borussia Dortmund som var ute etter å revansjere onsdagens 2-0-tap mot Mainz. Med seier ville gultrøyene sikre seg 2. plass i Bundesliga, etter at Bayern München tok ligatittelen på tirsdag.

Og seier ble det.

– Det er noe dritt at Bayern vant. Men etter det må vi gjøre det beste ut av det og prøve å nærme oss dem så mye som mulig, sier Braut Haaland etter kampen.

Erling Braut Haaland (19) som slet med å skape noe mot Mainz viste at han var tilbake for fullt. RB Leipzig-forsvaret hadde store problemer med å holde kontroll på den bevegelige jærbuen.

– Han har lagt lista på et nivå som nesten er umulig å opprettholde. Det som kanskje imponerer mest med Braut Haaland er at han bare ser ut til å fortsette i samme stil, selv om presset, forventningene og oppmerksomheten blir større, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Da kampen passerte kvarteret spilt hadde 19-åringen allerede utfordret RB Leipzig-keeper Péter Gulácsi tre ganger. Den fjerde gangen skulle han lykkes.

Hyller 17 år gammel lagkamerat

Mats Hummels viste at han innehar flere kvaliteter enn å forsvare eget mål. Etter å ha driblet to motspillere spilte han Julian Brandt gjennom på høyrekanten. Brandt la inn til 17 år gamle Giovanni Reyna som på vakkert vis serverte ballen videre til Haaland som var sikker da han skjøt ballen forbi Gulácsi.

Haaland var full av lovord om den unge amerikaneren etter kampen.

– Jeg har tidligere kalt ham «The american dream». Han er bare 17 år og det han gjør på banen i dag er utrolig. Han har en stor fremtid foran seg, sier Haaland om lagkameraten.

– Etter en svak kamp sist var Braut Haaland tilbake i slag i dag, og det må ha gjort utrolig godt i en så viktig kamp. Angrepet som fører til 1-0 kan ikke gjøres stort bedre. Både bevegelsen til Haaland før han mottar ballen og avslutningen er slik vi har blitt vant til å se ham, sier Mathisen.

Ekspert er imponert over den mentale styrken

19-åringen fortsatte å herje med Leipzig-forsvaret i andre omgang. Allerede etter seks minutter var han alene gjennom igjen. Denne gangen gikk han for kraft og hamret ballen mot mål.

Gulácsi vartet opp med en strålende redning og ballen spratt opp i tverrliggeren.

– Vi har mange gode spillere og når vi får spille godt sammen vet vi at vi kommer til å skape mange sjanser. Det er en veldig bra seier i dag, vi vet at RB Leipzig er et bra lag, men det er vi også, sier Haaland etter kampen.

RB Leipzig tok mer og mer over kampen, men slet med å komme til de store sjansene. Nærmest var venstreback Angeliño ved to anledninger.

Men Braut Haaland var ikke ferdig. Da kampen var to minutter på overtid var han nok engang sist på ballen da Dortmund scoret. Julian Brandt la inn og der knuste 19-åringen Leipzig-forsvarer Mukiele og sklei ballen i mål.

– Nå er jo alle motspillere veldig godt forberedt på hva han kan og hva som er hans styrker. Likevel er han ekstremt vanskelig å stoppe, sier Mathisen og fortsetter:

– Alle har sett hvor fysisk sterk han er, men den mentale styrken er også utrolig imponerende – og det er noe både han og de andre norske ungguttene på landslaget jobber mye med.

Chelsea-klare Timo Werner spilte sin siste hjemmekamp for RB Leipzig men klarte aldri å true Dortmund-forsvaret.