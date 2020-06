Ble skjelt ut for å ha skadet Arsenals keeper stygt. Gjorde vondt verre da han ble matchvinner

Nok en krisedag for Arsenal.

Brighton-Arsenal 2-1

Se video av skaden øverst.

Neal Maupay var ikke en populær mann blant Arsenals spillere etter at han i førsteomgang gikk hardt i kroppen på Bernd Leno da den tyske keeperen ble alvorlig skadet.

Leno skjelte Maupay ut etter noter etter den litt unødvendige kroppstaklingen, og resten av Arsenal-spillerne var heller ikke nådige.

Bedre ble forholdet ikke da Brighton-spissen fem minutter på overtid sørget for hjemmeseier med sin 2-1-scoring.

Det var tilløp til bråk mellom Arsenal-spillerne og franskmannen etter kampen, også etter en episode der franskmannen gikk lett ned etter at Guendouzi på unødvendig vis slo ut en arm og traff Maupay.

Slår tilbake

Maupay forstår ikke helt kritikken mot ham:

– Ikke egentlig. Jeg gikk til Arteta for å beklage. Jeg mente ikke å skade keeperen. Jeg hoppet for å få tak i ballen, men da han landet vrei han kneet. Jeg beklager til laget hans, og ham selv. Jeg mente aldri å skade ham, sier matchvinneren etter kampen.

– Arsenal-spillerne trenger å lære å være ydmyke av og til. De snakket mye i førsteomgang, og i andreomgang da de ledet. De fikk det de fortjente.

Rene ord for pengene.

– Det er slik det er på en bane med prat, sier TV 2s ekspert Brede Hangeland.

– Den måten han avgjorde kampen på er perfekt for ham, men at han prøvde å ta ballen... Det er feil, han ga keeperen en kakk, som man alltid gjør, men det er ikke en kortsituasjon. Slikt sett kan vi ikke si at han burde ha vært utvist, derfor burde han ikke scoret målet. Det var en uheldig situasjon, som Leno betalte en høy pris for.

Den største bekymringen for Mikel Arteta er kanskje ikke selve tapet, selv om det utvilsomt svir. At sisteskansen Leno er ute i lang tid er trolig enda verre.

– Det er vanskelig å godta dette tapet. Det er en uakseptabel måte å tape kampen, sier Arteta som klager på sjansesløser og svakt forsvarsspill på baklengsmålene.

– Det ser ikke bra ut med Bernd, men vi vet ingenting ennå.

Han tror ikke at Maupay mente å skade Leno, men poengterer at han ikke har sett epsioden igjen.

Hylte av smerte

I 0-3-tapet mot Manchester City i midtuken var Bernd Leno en av få Arsenal-spillere som kom fra det med æren i behold. Han fikk mye av æren for at tapet ikke ble større.

Da er det dårlig nytt for et allerede skadeskutt London-lag at keeperen ble båret av banen med skade før 40 minutter var spilt i lørdagens kamp mot Brighton.

Leno hylte av smerte etter at han i en duell med Brightons Neal Maupay landet forkjært.

Den tyske sisteskansen holdt seg til kneet mens lagkameratene ropte febrilsk etter det medisinske personellet.

– Au, au, au, det der ser ikke godt ut, sa TV 2-kommentator Peder Mørtvedt.

TV 2s Premier League-programleder Jon-Hartvig Børrestad oppsummerte det slik:

– Er det ingen ende på Arsenals uflaks?

Raste

Da Leno ble båret av banen var det en rasende tysker som rettet pekefingeren mot Maupay. Den franske spissen gikk i kroppen på keeperen. Det var kanskje unødvendig, men han kan neppe lastes for at skaden ble så alvorlig. Trolig ble det utvekslet flere ord mellom de to.

– Dette setter jeg på kontoen for uflaks. Jeg syns ikke vi kan dele ut noe skyld til Maupay der, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Det er imidlertid ikke alle som er enig med Hangeland.

Tidligere Manchester United-spiller Bojan Djordjic sier følgende i det svenske Premier League-studio:

– Hvor dum kan man være. Han kan unngå den duellen. Du kan ikke gjøre det, når du vet at du kan unn gå noe som kan skade en motspiller så skal du gjøre det. Det er så unødvendig, sier Djordjic ifølge Expressen.

RETTET PEKEFINGEREN: Bernd Leno var forbannet da han ble båret av banen. Foto: Mike Hewitt

Andrekeeper Emiliano Martinez tok plassen mellom Arsenal-stengene, og argentineren leverte tidlig en god redning som kan gi håp til fansen om at tapet ikke blir for stort.

Det til tross for at han bare har spilt seks Premier League-kamper for klubben siden han kom i 2011. Han har likevel spilt fotball på en lang rekke utlån.

Arsenal-sjanser og mål

Det stod 0-0 til pause i oppgjøret der gjestene har hatt de største sjansene. Blant annet har Bukayo Saka truffet tverrliggeren og både Pierre-Emerick Aubameyang og Alexandre Lacazette har hatt sine sjanser.

Åtte minutter ut i andreomgang satte Aubameyang ballen i nettet, men VAR annullerte korrekt for offside.

Brighton var også farlig frempå, særlig med Neal Maupay, men halvveis ut i andreomgang brøt Arsenal gjennom. Nicolas Pépé dro seg inn fra høyrekanten, og viste frem litt av det han kan da han skrudde ballen forbi Brighton-keeper Matt Ryan med en strålende avslutning.

– Han kan være frustrerende, men her viser han hvorfor Arsenal punget ut for ham, sier Mørtvedt.

Men ledelsen holdt ikke lenge.

Ti minutter senere klarte Lewis Dunk å krangle ballen i mål etter et innlegg fra Solly March.

På overtid gikk det helt galt da Brighton enkelt spilte seg gjennom gjestenes forsvar og Maupay fikk sette inn 2-1-målet, til Arsenal-spillernes store frustrasjon.

For 15. plasserte Brighton sin del var de tre poengene et langt steg mot fornyet Premier League-kontrakt.