Hytte med ett soverom selges for 5,5 millioner kroner

Den lille hytta ute på Bleikøya er ikke større enn 32 kvadratmeter, likevel vil den trolig gå for minst 5,5 millioner kroner.

Bare noen hundre meter utenfor Aker Brygge ligger Bleikøya med flere små sommerhytter. Lørdag var det klart for visning på én av de, og prisen er ikke av den lave sorten.

Selv med kun ett soverom, og til tross for at hytta er ikke den største, så går den for hele 5,5 millioner kroner.

– Den er ikke den største hytta, men prisen har faktisk kommet seg opp på dette nivået og enda høyere de siste årene. Det er en pris etter boka, og det ligger jo en faglig vurdering bak prisantydningen. Det er en høy pris, men det er mange faktorer som gjør at den er så høy, sier eiendomsmegler Marius Berger til TV 2.

KOMPAKT: Med sine beskjedne 32 kvadratmeter er det likevel gjort plass til et lite kjøkken, bad, romslig stue, en hems og ett soverom. Foto: Tor Lie.

Megleren tror 5,5 millioner kroner en lavere sum enn det den kommer til å bli solgt for når budrunden starter neste uke.

– Vi priser ut fra et normalmarked, og nå er det litt annerledes med tanke på koronaviruset, men det er klare indikasjoner som tyder på at den går over prisantydning, sier han megleren av hytta.

Idyllisk sommerhytte

Det tar ikke lenger tid enn 16. minutter med ferge fra Aker brygge. Går du ut døra er det ikke mer enn 15 skritt før du står med føttene i vannet.

STI: Med en liten sti ned til sjøen kan man raskt kjøle seg ned. Foto: Tor Lie

– Hytta er ikke så stor, men det er veldig god beliggenhet på den. Sommerhytter skal ikke være så store, og det er slik størrelse på hyttene der ute. Det er sol hele dagen og sjøen er bare noen meter unna hytta. Det handler om brukervennlighet og nærheten til Oslo, sier eiendomsmegleren.

Stor interesse

Det ser ikke ut til at den stive prisen har skremt bort eventuelle kjøpere.

– Slike hytter er ekstremt ettertraktet. Vi har hatt rundt 18 personer på visning, og det er flere som har gitt klart uttrykk for at de ønsker seg hytta, forteller Berger.

Selv om koronakrisen har rammet samfunnet økonomisk er det ikke mangel på interesse på hyttene rundt Oslofjorden.

– Så langt har jeg solgt hytter rundt hele fjorden til flere hundretusen over prisantydninger. Det er veldig stor trafikk på kjøp av sommerhytter nå om dagen, forteller Berger.