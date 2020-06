Over 30 grader flere steder – men nå snur det

De siste dagene har flere deler av landet fått kjenne på ordentlig sommervarme, med temperaturer godt opp på skalaen.

Fredag målte Ørskog på Sunnmøre landets høyeste temperatur, 31,6 grader, mens Bergen satte ny junirekord da målestokken nådde over 30 grader.

Flere steder på Østlandet og i Vestland fylke bikket også 30-tallet fredag, forteller Storm-meteorolog Beate Tveita.

Mer variert

Lørdag er været derimot i ferd med å bli noe mer variert.

Når det gjelder de nordlige deler av landet, vil kyst- og fjordstrøk i Finnmark få noe skyer. Her ligger temperaturene på syv til åtte grader, mens indre strøk ligger noe høyere med ti til 15 grader.

Mens i hele Nordland og nesten hele Midt-Norge er det så å si ikke en sky på himmelen.

– Fra Nordland og sørover ligger temperaturene på over 20 grader, sier Tveita.

I Trøndelag og deler av Møre og Romsdal ligger temperaturene på 25 til 30 grader, mens fra Sunnmøre og sørover er det derimot en del mer skyer og dermed noe lavere temperaturer.

Nedbørsområde

På Østlandet er været stort sett fint lørdag, med noe skyer her og der og temperaturer fra rundt 25 grader til 26 til 27 i sørlige deler.

– Men ellers i Sør-Norge og på Vestlandet har et nedbørsområde kommet, sier Tveita.

Dermed har disse områdene allerede lørdag formiddag fått smake på lokale byger.

I Nord- og Midt-Norge fra Trøndelag holder det seg veldig fint det neste døgnet, men når det gjelder sørlige områder vil nedbørsområdet som nå ligger i Vest- og Sør-Norge forsterke seg og trekke gradvis nordover.

– Etter hvert vil det dukke opp litt byger på Østlandet. Fra sent i kveld blir det betydelig mer nedbør på Østlandet generelt, spesielt sør for Mjøsa, sier meteorologen.

Og det kan dreie seg om kraftig nedbør.

– Særlig først i Telemarksområdet. Det kan bli store mengder nedbør på få timer, sier hun.

Oslo-området vil få noe byger lørdag kveld og natt til søndag. Utover søndagen vil regnværet trekke gradvis, men sakte, nordover.

Men enda lenger nordover, i Trøndelag og indre strøk av Nordland, vil været holde seg fint og varmt søndag.

Lavere temperaturer

Mandag treffer fronten nordover i Trøndelag og svekkes på Østlandet. Fortsatt vil det holde seg tørt lengre nord.

Inn mot tirsdag bygger det seg opp et høytrykk, som gir en bedring i været.

– Særlig Østafjells, med noen dager med fint vær og stigende temperaturer, sier Tveita.

Hun understreker at det ikke er snakk om like høye temperaturer som de siste dagene.

– Det blir ikke opp mot 30 grader, men rundt 25 grader, sier hun.

På deler av Vestlandet og etter hvert nrordover mot Troms og Vest-Finnmark kan det tirsdag til onsdag komme noe nedbør og lavere temperaturer.

Disse tendensene ser ut til å fortsette videre utover i uken som kommer.

– Det ser ut som områdene Østafjells er de som får bst vær i hele neste uke, med fint vær og nesten uten nedbør, sier meteorologen.

Når vi kommer helt frem til neste helg er prognosene lang mer usikre. Tveita forteller at det kan bli økende mulighet for nedbør i hele landet, men at dette kan endre seg.