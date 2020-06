Svindelsiktede Carl Aksel (24) snakker ut: – Jeg har vært sleip

GOD KVELD NORGE (TV 2): Han satt åtte uker i varetekt anklaget for å ha svindlet unge mennesker for millioner av kroner. I påvente av rettsak så snakker realityprofil Carl Aksel Jansen (24) for første gang ut om siktelsen og tiden i fengsel.

I september så skrev TV 2 om en norsk reality-kjendis i 20-årene som var pågrepet og siktet for grovt bedrageri.

– Vi kommer til å be om at han varetektsfengsles i åtte uker, men utover det så kan jeg ikke kommentere saken nå, sa politiadvokat Andreas Kruszewski i Oslo politidistrikt.

Ikke lenge etterpå ble det kjent at det var Carl Aksel Jansen (24) det var snakk om. Jansen har blitt kjent via flere deltagelser i realityprogrammet «Paradise Hotel» på TV3 og Viaplay.

Svindlet for millioner

I november hadde politiet avdekket seks fornærmede i saken, som de mente Jansen hadde svindlet for flere millioner. Penger han brukte til å leve en utsvevende livsstil med dyre klokker og fete biler. Via sin advokat, Petter Bonde, så erkjente Jansen flere av forholdene i saken.

– Min klient har erkjent en rekke av forholdene i siktelsen, men mener det ikke er grunnlag for å holde ham i varetekt frem til hovedforhandlingen.

Slik ble det heller ikke, i slutten av november ble Jansen løslatt. Da hadde han sittet åtte uker i varetekt. Politiadvokaten sa da at etterforskningen snart var ferdig, og de regnet med å ha saken klar for domstolsbehandling rundt nyttår.

Men nå er det juni, og saken har enda ikke kommet opp for en domstol.

I forbindelse med at Jansen denne uken gir ut ny musikk under nytt artistnavn, Jans3n, snakker han for første gang om saken.

– Det har skjedd alvorlige ting, og jeg har vært skikkelig ute på sykkeltur de to siste årene, forteller han til God kveld Norge.

Ikke et dårlig menneske

Han beskriver livet sitt som et «grovt liv», og sier at han allerede i en alder av 24 har opplevd det meste.

Før denne saken hadde Jansen allerede vært straffedømt to ganger tidligere, for blant annet å bruke falsk ID, oppbevaring av kokain, og for å kjøre bil i beruset tilstand.

– Jeg har gjort veldig mye dumt, og vært sleip, men jeg er ikke et dårlig menneske. Jeg er Aksel, liksom, mennesker har lov til å gjøre feil. Men jeg skal ikke sitte her å si at det er OK å svindle folk for millioner, sier Jansen, før han må tenke seg litt om.

– Nå sier jeg heller ikke at jeg har gjort det, eller at jeg er helt skyldig i det. Mer enn det tør jeg ikke å si, for da dreper advokaten min meg, ler han.

Jansen har erkjent flere av forholdene tidligere, men hvilke vil han ikke gå inn på. Han har også sagt at han er klar for å ta sin straff og bekjempe rusavhengigheten sin - noe han er på god vei mot.

– Jeg prøver å komme meg ned til bakken og det føler jeg at jeg har klart. Jeg har klart å være rusfri nå i hvert fall over ett halvt år, sier han til God kveld Norge.

Mer komplisert enn BankID

Politiet mener at Jansen sin bedragerimetode har vært slik: Han har fått tak i ofrenes BankID-opplysninger, for så å ta opp store forbrukslån i deres navn. Jansen selv mener det er langt mer komplisert.

– Det har blitt veldig fokusert på at jeg har gått og stjålet en bankbrikke, så har jeg plutselig tatt opp lån eller hvordan de har lagt det frem, sånn funker det ikke, forklarer han, og fortsetter:

– Du trenger koder, du trenger skattemeldinger, alt. Med en gang du har disse tingene så kan du signere som du vil i Norge. Det er bra at de gjør et eksempel av meg, og får frem hvor dårlig sikkerheten er i Norge når det kommer til BankID, sier Jansen.

Angrer på mange ting

Det har tidligere blitt skrevet at Jansen har beklaget seg ovenfor de fornærmede i saken, men til God kveld Norge sier han at han ikke har noen kontakt med dem.

– Nei, altså, når det kommer til en rettssak så holder jeg det veldig sånn: «vi skal møtes i retten, sånn er det». Jeg kan ikke ha noen kontakt med de. Jeg har fått noen meldinger, men det er ikke noe jeg har svart på, sier han.

– Angrer du på det du har gjort?

– Det er mange ting jeg angrer på, det er jævlig mange ting jeg angrer på, og det er ikke bare på denne saken her, men generelt i livet. Men det er veldig mye jeg ikke angrer på også, svarer Jansen.

Føler seg forhåndsdømt

Han forteller at da det ble kjent at det var han som sto bak bedragerisaken kokte det i innboksen, men Jansen fikk ikke forklart seg siden han satt i varetekt.

– Det har vært helvetes mye hat. Sakene kommer mens jeg sitter inne og ikke får forklart meg, da blir man jo på en måte forhåndsdømt. Dette blir på en måte en liten forklaring, selv om jeg ikke kan gå så dypt inn i det, sier realityprofilen, som skal legge kortene på bordet når rettsaken kommer.

– Da kommer jeg til å forklare hvordan ting ble gjort, hvordan ting har vært, hvem som har skyld, hvem som ikke har skyld. Denne saken handler ikke bare om meg. Det er en stor sak, og det er minimalt av hva mediene skriver, forklarer Jansen.

23 timer innelåst

Han forteller at åtte uker i varetekt var tøft, og ikke noe som hvem som helst kan komme seg gjennom.

– Hvis du ikke er sterk nok så klarer du det ikke, da går du på veggen. Hvert fall på varetekten på Grønland. Det er harde kår i en gammel fabrikkbygning. Du er 23 timer innelåst, og én time ute. Men jeg syns jeg klarte det bra, jeg kjente jo også en del folk der inne, sier 24-åringen.

PARADISE: Carl Aksel har deltatt flere ganger på Paradise Hotel. I 2018 ble han stemt inn av seerne som en legende i den tiende sesongen. Foto: TV 3

Hvis Jansen skulle bli dømt for å ha svindlet alle disse menneskene, kan det være snakk om inntil seks år i fengsel. Men det er han ikke bekymret for.

– Jeg kjenner mange advokater, det ble konstatert veldig tidlig at det ikke handler om 6-12 år. Det er maks-straff og da skal det være organisert kriminalitet, sier Jansen, som ikke regner med å få mer enn maks tre år bak murene hvis han blir dømt.

Satser på ny musikksjanger

Koronasituasjonen har gjort rettsaken enda mer utsatt, og all fritiden har Jansen brukt på å skrive musikk. Fra før har han gitt ut musikk både alene og med partneren Helfner Augusto.

NY MUSIKK: Carl Aksel ga ut låta «Vi Har Det» natt til fredag. Foto: Nonstop Music

Under navnet «Aksel & Hef» så er duoen streamet flere titalls millioner ganger på Spotify. Nå prøver han ut trapmusikk under navnet «Jans3n».

– Det er den musikken jeg vil lage. Det er det stemmen min kan produsere, en sånn type hard musikk. Så det kommer en ny låt nå som heter: «Vi Har Den», så vil det komme flere låter og til slutt et stort album. Så jeg kjører på, forklarer artisten, som håper å få unna rettsaken så fort som mulig.

– Jeg vil bare bli ferdig med det, så man kan komme seg videre. I stedet for at man skal tenke på de samme greiene om igjen og om igjen. Det er slitsomt. Det blir mye tanker når saken hele tiden skal utsettes, men det er slik rettsystemet i Norge er. De bruker tid og sånn er det bare, jeg får bare vente, sier han.

Han er klar for å ta den dommen han skulle få.

– Rett skal være rett, og sånn er det, man får ta det som en mann, avslutter Carl Aksel Jansen.