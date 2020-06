Kina har testet 360.000 – hevder de har kontroll på smitteutbruddet

– De nye smittetilfellene har fått følger for importen av norsk laks, sier Nærings- og fiskeridepartementet.

Helsemyndighetene i Beijing meldte lørdag om 25 nye tilfeller av koronasmitte, melder australske ABC News.

Ellers i landet er det registrert syv nye tilfeller.

Rundt 360.000 personer er testet, og en ansatt i smittevernmyndigheten CDCP sier at smittetallene i Beijing er på vei ned.

Myndighetene sier de har kontroll på viruset etter at de har iverksatt en rekke tiltak mot et nytt virusutbrudd i Beijing. Tiltakene med redusert kollektivtransport, hundrevis av innstilte fly og stengte skoler vil bli opprettholdt en viss tid.

Beijing med sine 22 millioner innbyggere er satt under strenge smitteverntiltak for å få bukt med spredningen av koronaviruset som blomstret opp rundt et marked i byen.

Ifølge Kina kan viruset fra det siste utbruddet stamme fra Europa.

– Går lite fersk laks til Kina

Ifølge Global Times har flere supermarkedkjeder stanset salg av importert laks, og norsk laks er ikke å finne i butikkhyllene i flere store supermarkedkjeder.

Kina og Norge hadde et møte tirsdag. Onsdag sa den norske fiskeriminsteren, Odd Emil Ingebrigtsen (H), at smitten i Kina ikke kommer fra norsk laks, ifølge E24.

Frossen laks på et supermarked i Beijing. Foto: Tingshu Wang/Reuters/NTB scanpix

– De nye smittetilfellene i Beijing har fått følger for den kinesiske importen av mat, inkludert importen av fersk laks. Det er for tidlig å si noe om hvor store volum som er påvirket, men rapportene fra næringen tyder på at det nå går lite fersk laks til Kina, sier kommunikasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet til TV 2.

Viken sier at norske fagmyndigheter har konkludert med at det er svært lite sannsynlig at smitte kan overføres via mat eller vann.

I tillegg har kinesiske smittevernseksperter uttalt at det ikke er funnet bevis for at laks er smittekilde, legger han til.

– Eksporten til Kina utgjør en liten andel av den samlede eksportverdien av fersk laks fra Norge. I 2019 utgjorde eksporten til om lag 3 prosent av eksportverdien av fersk laks, sier Viken til TV 2.

Sykehus under tilsyn

Et sykehus i Beijing er under strengt tilsyn etter at en sykepleier har testet positivt på koronavirus.

En av de smittede er en sykepleier fra en forstad i Changping-distriktet. Hun jobber ved Peking International Hospital, og sykehuset og omgivelsene rundt er nå underlagt strenge restriksjoner for å hindre videre smittespredning.

Over 180 personer i Beijing har fått påvist smitte av koronavirus siden det nye utbruddet ble oppdaget i forrige uke. Minst to av de smittede er kritisk syke og tilstanden for ytterligere elleve betegnes som alvorlig.

Tidligere denne uken førte frykten for en ny smittebølge til at samtlige skoler i byen stengte. Myndighetene i Beijing omtalte situasjonen som «ekstremt alvorlig».