Putin anklager Vesten for å omskrive historien om krigen

I en lengre artikkel i det konservative amerikanske tidsskriftet National Interest advarer Putin mot historisk revisjonisme.

Han mener en nedvurdering av Sovjetunionens rolle under annen verdenskrig har bidratt til å undergrave den nåværende verdensorden.

– Å tråkke på og fornærme minnet er ondsinnet, skriver han i artikkelen som kom på trykk torsdag.

Neste uke planlegges det en større seremoni med en massiv militærparade på Den røde plass i Moskva for å minnes seieren over Nazi-Tyskland for 75 år siden, en seremoni som måtte utsettes på grunn av koronaepidemien.

– Alle unntatt Sovjet

Enkelte offisielle erklæringer til minne om slutten på annen verdenskrig «lister opp alle deltakerne i anti-Hitler-koalisjonen unntatt Sovjetunionen», klager Putin.

– Ondsinnethet kan ha forskjellige uttrykk, men det gjør det ikke mindre frastøtende, legger han til.

Anslagsvis 27 millioner sovjetiske soldater og sivile ble drept under annen verdenskrig, og Den røde armes triumf er kilde til enorm stolthet i Russland.

Snudde krigen

Da de vestlige allierte invaderte Normandie på D-dagen i 1944, hadde allerede Stalin og Sovjetunionen snudd krigen i det blodige slaget ved Stalingrad vinteren 1942–43 og tvunget Hitlers hærer til retrett. Den røde arme var på full fart over de ukrainske og hviterussiske slettene i retning Berlin.

Hitler ble beseiret gjennom en kombinasjon av Den røde arme og de vestlige allierte styrkene som presset seg fram mot Tyskland fra hver sin side, men det var Den røde arme som først kom til Berlin.

Putin er særlig irritert over en resolusjon i EU-parlamentet i fjor som ga uttrykk for at Molotov-Ribbentrop-avtalen mellom Hitlers Tyskland og Stalins Sovjet i 1939 bidro til å bane veien for krigen.

– Jeg mener det er uakseptabelt å likestille frigjørere og okkupanter, skriver han.

Anklager Vesten for krigen

Putin har også beskyldt vestmaktene og spesielt Polen for å ha utløst verdenskrigen. Som begrunnelse for det peker han på flere traktater som ble undertegnet med Nazi-Tyskland før krigsutbruddet i 1939.

– Vi vet ikke om det var noen hemmelige protokoller eller tillegg til avtalene en rekke land gjorde med nazistene, skriver han i artikkelen som også ble utgitt på russisk i avisa Rossijskaja Gazeta fredag.

Under Putin har krigen, som russerne kaller Den store fedrelandskrigen spilt en stadig sterkere rolle i russisk retorikk. Mange anklager Putin for å spille på historien for å øke sin egen makt.

Artikkelen, der han lovpriser russernes sjenerøsitet, patriotisme og kjærlighet til hjem og familie, kommer ut også rett før en folkeavstemning 1. juli om en forlengelse av presidentens mandat til 2036.

Appell til vetomaktene

I artikkelen appellerer Putin også til de permanente medlemmene av FNs sikkerhetsråd om å planlegge et toppmøte for å ta opp utfordringene verden står overfor, inkludert global sikkerhet og koronapandemien.

– Det ville være nyttig å drøfte skritt for å utvikle felles prinsipper i internasjonal politikk, mener han.

Mange analytikere kaller artikkelen åpenbar propaganda for å øke oppslutningen foran folkeavstemningen 1. juli.

– Hadde Putin vært historiker, ville dette dokumentet ikke klart seg gjennom en fagfellevurdering, sier Sergej Radtsjenko, som er historiker ved Cardiff-universitetet.

(©NTB)