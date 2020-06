Spisslegenden har aldri hørt om Timo Werner, men hyller Braut Haaland

Chelseas kjøp av tyske Timo Werner (24) har vært en av de mest omtalte overgangene den siste uken. Spissen har hamret inn mål i Bundesliga de siste sesongene og blir sett på som en av de beste spissene i verden.

Likevel har ikke prestasjonene hans imponert en av historiens beste spisser. Brasilianske Ronaldo (43) som vant to VM-titler overrasket samtlige i salen da han fikk spørsmål om Chelseas nye signering.

– Timo Werner? Bayer Leverkusen-spissen? svarte en litt urolig Ronaldo da han deltok på et arrangement holdt av Santander-banken.

Etter å ha fått hjelp av spørsmålsstilleren innrømmet han at han aldri hadde sett Werner spille fotball.

– Ah, jeg har ikke sett ham spille ennå. Jeg ser mye på fotball, men det har blitt lite av det den siste tiden, ettersom laget mitt ikke spiller lenger.

Klubben Ronaldo sikter til er spanske Valladolid. I 2018 ble det klart at 43-åringen hadde kjøpt 51 prosent av klubben og dermed ble deres hovedeier.

Hyller Braut Haaland

Ronaldo hamret inn mål i sin aktive karriere og var innom klubber som Barcelona, Real Madrid og AC Milan.

Selv om brasilianeren ikke har hørt om Timo Werner viste han under arrangementet at han har fått øynene opp for en annen Bundesliga-spiss. Nemlig norske Erling Braut Haaland.

Jærbuen har tatt den tyske ligaen med storm etter overgangen fra Red Bull Salzburg i vinter. Etter 13 seriekamper står 19-åringen med elleve mål.

– Han er en stor spiller som fortsatt er ung. Han er en spiller som store lag følger tett, garantert, svarte Ronaldo.