Eirik Jensen begjærer seg løslatt

Fredag fikk Eirik Jensen dommen etter en årelang rettsprosess. I Borgarting lagmannsrett ble ekspolitimannen dømt til 21 års fengsel.

I første pause under opplesningen av dommen fredag, ble Jensen pågrepet av mannskaper fra Spesialenheten for politisaker.

Påtalemyndigheten ba lørdag i Oslo tingrett om at den tidligere politimannen varetektsfengsles i fire uker, på grunnlag av allmennhetens rettsfølelse.

Jensens forsvarer John Christian Elden mener derimot at pågripelsen på direktesendt TV var unødvendig og feilslått. Han viser til TV 2s sak om den tidligere gjenglederen Shahid Rasool som feiret dommen med kake, og sier at det knapt kan kalles allmenn rettsoppfatning.

Videre viser han til TV 2s sak om at det kan bli vanskelig å finne et egnet soningssted, fordi Jensen har vært med på å pågripe mange av de innsatte.

Allmenn rettsfølelse

Jensen begjærer seg løslatt.

– Jeg har gått fritt rundt i seks og et halvt år. Jeg vet ikke hvor støtende det er, men jeg vil møte i retten som jeg skal. Jeg vil også forholde meg til min plikt som siktet og bidra til sakens opplysning og være til stede når det er behov for det. Det er en påstand om at det støter, og det er jo det retten skal prøve, sa han i fengslingsmøtet.

Hans forsvarer viste til at det ikke lenger er vanlig å fengsle i narkotikasaker.

Videre viste han til at den allmenne rettsfølelse anvendes for drapsmenn og andre som man vil være redd for dersom man møtte vedkommende i butikken, før han sa at ingen ville blitt redde om de møtte Jensen i butikken.

– Konkrete omstendigheter

Fengslingsmøtet begynte i Oslo tingrett klokken 11.30.

Fungerende sjef for Spesialenheten for politisaker Liv Øyen møtte for påtalemyndigheten.

Hun viste blant annet til at Jensen er domfelt for to lovbrudd, blant annet for å ha innført flere tonn hasj til Norge.

– Enheten mener det er konkrete omstendigheter som tilsier at han varetektsfengsles. Han har bistått en omfattende narkovirksomhet der han har hatt en sentral rolle. Samtidig skulle han som politimann beskytte samfunnet mot narkokriminalitet. Det finnes ikke tilsvarende saker i norsk rettsvesen, sa Øyen.

Anket på stedet

Etter at dommen på over 80 sider var lest opp fredag, ble det klart at Jensen anket på stedet.

Når en dom ankes til Høyesterett kan det være over straffeutmåling, saksbehandling og lovanvendelse. Bevisvurdering og skyldspørsmål anses derimot som avgjort etter å ha blitt behandlet i Lagmannsretten.

Etter at dagen var over fredag, sa Jensens forsvarer John Christian Elden at han stilte seg undrende til dommen.

– Han har fått en dom på 21 års fengsel uten at lagmannsretten har sagt noe om hva han angivelig skal ha gjort, sa han da til TV 2.

Går gjennom dommen

Elden mener Spesialenheten har misforstått, og mener skyldspørsmålet ikke er avgjort fordi Høyesterett fortsatt kan oppheve dommen. Det sa han under fengslingsmøtet lørdag.

Saken er anket fordi det kan være en feil i dommen, ifølge forsvareren.

Under fengslingsmøtet viste han til hvilken punkter han mener er svake, for å begrunne anken. Videre forklarte han at han mente dommen er bygget på feil rettsanvendelse.

– Skyldspørsmålet i denne saken er på ingen måte avgjort. Han står ved at han er uskyldig, sa Elden.

Han viste til at Høyesterett skal behandle Jensens anke, og at de kan si at lagmannsrettens vurdering ikke er fullstendig.

– De kan oppheve dommen og sende den tilbake, sa han.

Ikke trodd

Jensen er dømt for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å innføre flere tonn hasj til Norge og for å ha mottatt over én million kroner for dette.

Men den tidligere høyt betrodde politimannen, har hele veien hevdet sin uskyld.

Fredag måtte han over flere timer høre dommerne plukke fra hverandre forklaringene han har gitt i retten og til politiet.

Retten mener det er grunn til å se «fullstendig bort» fra en rekke sentrale punkter i Jensens forklaring og har liten tiltro til hans beskrivelse av forholdet til hasjsmugler og medtiltalte Gjermund Cappelen.

– Man kan se fullstendig bort fra forklaringen hans når han sier han ikke kjente til hasjvirksomheten til Cappelen, og man kan se fullstendig bort fra forklaringen om at kontakten med Cappelen var av rent politifaglig karakter, sa lagdommer Mette D. Trovik under opplesningen av dommen.