Ekspert mener «alle» tilbereder sopp feil

Kutter du opp soppen og steker den i panna, er du nok ikke alene. Men ifølge kokken Jim Fuller er ikke det den beste måten å få frem det ytterste av soppens deilige smak og aroma.

Han mener han har et annet svar på hva som er den beste måten å tilberede sopp, skriver Daily Mail.

Fuller kommer fra Texas der han jobbet som kokk i ti år, men bor nå i Victoria i Australia. Der har han jobbet som mykolog – eller soppekspert, om du vil – i over ti år.

– Som å koke pasta

Mange er opplært til at sopp ikke bør ha for mye å gjøre med vann. Det er tross alt derfor man bruker en børste for å rengjøre den før matlaging. Men dette gjelder altså ikke under selve matlagingen, skal man tro Fuller.

På Instagram har han delt en video hvor han viser hvordan han koker soppen for å få ut mest mulig smak.

– Det er som å koke pasta til den er «al dente», forklarer han.

Se videoen nederst i saken.

Ifølge MatPrat inneholder fersk sopp over 90 prosent vann. Fuller forklarer at man ved å koke soppen, trekker fuktigheten ut av den.

Dermed er det lurt å bruke lite vann i panna om gangen – soppen slipper nemlig ut en del vann. Trenger du mer, kan du bare legge til underveis.

Smakstilsetning

Når du mener soppen er ferdig, lar du bare resten av vannet i pannen fordampes. Deretter legger du til fett, som olje eller smør.

Når det er gjort, kan du legge til smak som hvitløk, løk eller bare salt og pepper.

Ifølge Fuller fungerer tilberedningsmetoden til alle typer sopp. Og det aller beste: Det skal være nesten umulig å gjøre feil.

– Husk at du ikke kan overkoke en sopp på grunn av cellestrukturen dens, sier han.

– Hadde ikke gjort dette

Christer Rødseth, kjøkkensjef på restaurantene Vaaghals og Code og kaptein på det norske kokkelandslaget, sier han aldri har vært borti koking av sopp.

– Det kan godt hende han er helt genial, men jeg har aldri hørt om dette før. Jeg hadde ikke gjort dette, sier han.

Rødseth sier man får mer umamismak ved å steke soppen.

Og selv når man lager en gryte, har man i soppen helt, helt til slutt, gir han som eksempel.

– Skal det være en kraft, må det selvfølgelig ligge og trekke godt og lenge, men da siler du gjerne ut soppen etterpå, sier han, og legger til at man kan bruke soppen fra kraften ved å steke den igjen.

– Skal du spise soppen, er det godt at den er nystekt og fresh, ordentlig hardt stekt, sier han.