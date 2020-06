London-politiet jakter frekke kryddertyver

Politiet jakter to gjerningsmenn etter at det ble stjålet krydder til store verdier fra et varehus i London.

Krydderet safran er verdt mer enn de fleste tror. Et kilo av det røde krydderet er verdt mer enn et kilo gull. I Norge er krydderet mest kjent til bruk i lusekatter.

Dette visste de to tyvene som forrige uke brøt seg inn i et varehus øst i London og stjal med seg ti kilo safran.

– Safran er verdt mer enn gull og disse tyvene har stjålet en ekstremt stor mengde fra denne bedriften, sier Laura Mills, etterforsknings agent i Metropolitan politidistrikt i en pressemelding.

Politiet anslår at tyvene har stjålet safran til en verdi av 50.000 pund, nesten 600.000 norske kroner.

Trenger informasjon

Innbruddet skjedde 11. juni mellom klokken ti og elleve på kvelden. Politiet har nå sluppet video fra overvåkingskameraet i bygget i håp om at noen skal kjenne igjen de to gjerningspersonene.

FRIFOT: De to gjerningsmennene er fortsatt på frifot. Foto: Politiet

– Vi trenger informasjon. Noen vet noe om dette tyveriet og jeg ber dem ta kontakt med politiet, sier Mills.

I overvåkningsvideoen ser man hvordan de to mennene bryter opp døren til lageret.

Tyvene nøler ikke, men går målrettet til boksen som inneholder ti kilo safran.

Sint og lei seg

Det er foreløpig ingen som er arrestert for tyveriet.

– Dette er noens levebrød. Dette tyveriet vil få store konsekvenser for deres bedrift, sier Mills.

Hun håper at gjerningspersonene blir tatt og at krydderet blir levert tilbake.

– Eierne er sinte og lei seg for at noen har gjort dette mot dem. Det er viktig at de som er ansvarlige blir tatt og at krydderet kan returneres til de rette eierne, sier Mills.