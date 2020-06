Dette vil ikke Gjert vise «Team Ingebrigtsen»-seerne

Friidrettsutøver Filip Ingebrigtsen (27) var representant for «Team Ingebrigtsen» da de vant prisen for «Beste dokusåpe» under Gullruten.

– Det er gøy å bli tatt så godt i mot av befolkningen. Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger av folk flest, sier Ingebrigtsen og legger til:

– Det er gøy å se at barn og unge blir inspirert av det vi gjør.

Det er ikke bare bare å ha et TV-team på slep mens man trener og forbereder seg til store mesterskap når man er toppidrettsutøver.

Men 27-åringen setter likevel pris på å ha blitt filmet på veien.

– Jeg er glad for at mye i livet mitt er dokumentert sett i retrospekt. Det er mange år siden vi startet, forteller idrettsutøveren.

– Det har blitt mye bra TV, men vært en kjekk reise også, smiler han.

VANT PRIS: «Team Ingebrigtsen» vant prisen for «Beste dokusåpe» under Gullruten. Her er Filip Ingebrigtsen på scenen sammen med produsent Linn Therese Amundsen. Foto: Espen Solli / TV 2

Gjert setter ned foten

Selv om programmet følger dem gjennom tunge og fine tider er det ikke alt seerne blir vist.

Produsenten bak «Team Ingebrigtsen», Linn Therese Amundsen, har flere gansker fått streng beskjed fra pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

Han gir tydelig beskjed om hvor nærme de får lov til å trå under innspilling av programmet.

– Vi må alltid ta hensyn til restitusjon. Nå vet vi bedre hvordan vi skal forholde oss når det er VM eller store mesterskap. Da skal vi ikke mase for mye, forteller Amundsen.

I starten av innspillingen var det beskjeder som ble gitt som: ikke gå inn der nå, flytt dere, ikke forstyrr.

– Vi har blitt satt på plass, vi synes det er veldig gøy da. Så det er verdt det uansett, sier Amundsen.

Idrettsutøver Ingebrigtsen forklarer at det ikke er bare bare for dem å filme det de ønsker.

– Det er sterke personligheter, og ikke minst Gjert som man må gjennom for å godkjenne alt. De har stått på og tatt noen tøffe kamper, og det har blitt veldig bra, sier Filip.

Først og fremst idrettsutøver

Selv om 27-åringen har vært på tv-skjermen gjennom flere sesonger av «Team Ingebrigtsen», ser han ikke på seg selv som en TV-stjerne.

– Jeg ser på meg selv som en idrettsutøver først og fremst. Så er det de som henger på og prøver å filme mest mulig, sier Ingebrigtsen.

Det har likevel vært fint å vise hverdagen på TV for 27-åringen. Han mener programmet gir et innblikk i hvor brutalt det er å drive toppidrett og prøve å bli best i verden.

– Det å kunne dele eventyret vi har vært med på, og fortsatt er på, gjennom TV-ruta har vært veldig gøy, forteller han.