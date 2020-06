Jon Almaas om tekstmeldingene fra Melina Johnsen: – Hun er rampete

52-åringen sier at han har fått noen bekjentskap etter «71 grader nord».

Almaas representerte «71 grader nord» på Gullruten fredag kveld. Serien stakk av med to priser, både prisen for årets TV-øyeblikk og årets konkurransedrevne reality.

Da TV 2 snakket med ham, avslørte programlederen at han dessverre kun har kontakt med to av deltakerne: Erik Follestad og Melina Johnsen.

– Jeg har utvekslet noen SMS-er med Melina.

– Hva har vært i de SMS-ene?

– Nå skal jeg se hva det er, sier Almaas, og viser TV 2-meldingsloggen.

Se videoen øverst i saken, hvor han viser frem meldingene.

Ville ha middagsdate

52-åringen forteller at de første meldingene mellom de to handlet om at Johnsen ville dra på middag med ham.

– Hun ville at jeg skulle invitere henne på middag, men da sa jeg at det kan jeg ikke. Jeg sa jeg kunne spise lunsj med henne.

Selv om Almaas takker ja til lunsj-invitasjonen i meldingen, har de ikke spist sammen enda.

– Rampete

Den neste SMS-utvekslingen handlet om noe så rart som en magerost. Da de to var på tur med «71 grader nord», var nemlig dette et irritasjonsmoment for TV-legenden.

– Hun sendte et bilde av en magerost, hvor hun sier at hun fremdels ikke har lært hvordan hun klemmer på denne.

«Nytt på Nytt»-profilen, som er kjent for å være svært pirkete, mener nemlig at man skal klemme på enden av smøreosten, for å ikke ødelegge tuben og få ut mest mulig ost.

– Da sender hun meg den, bare for å skryte av at hun er rampete og fremdeles klemmer midt på tuben.