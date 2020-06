Spillerbørs: – Veldig laber kvalitet på det som blir levert av ham

Tottenham-Manchester United 1-1 - se sammendrag øverst.

Manchester United fikk et tøft første møte med Premier League etter restarten med bortekamp mot Tottenham.

Paul Pogba satte fart på United da han kom inn og gjennom å fikse en straffe, som Bruno Fernandes scoret på, berget Ole Gunnar Solskjærs menn poeng.

Steven Bergwijn ga Spurs ledelsen i første omgang.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen har vurdert spillernes innsats i storoppgjøret, som var det første vi så av stjernene på flere måneder.

Tottenham

Lloris 7

Strålende redning på Rashford sin avslutning etter 21 minutter, og så leverer han en enda bedre redning på Martial sitt skudd etter 66 minutter. Det er en av de beste redningene jeg har sett i 2020.

Aurier 3

Den svakeste av de fire i Tottenham sin backrekke i kveld, og mister ballen inne på egen halvdel et par ganger i løpet av kampen. Er villig til å bli med i angrep, men litt for upresis når han skal slå den siste pasningen.

Dier 5

Frem til 80 minutter var dette en meget solid prestasjon fra Dier, men så møtte han Pogba... Franskmannen rundlurte engelskmannen, og Dier må ta på seg hele skylden for 1-1. Svakt og klønete.

Sanchez 5

Svak klarering i forkant av sjansen til Rashford i 1.omgang, og er på etterskudd i et par situasjoner inne i eget felt. Viser frem sin enorme fart når han løper opp Rashford mot slutten av kampen.

Davies 5

Ikke en veldig travel 1.omgang mot James og Wan-Bissaka. Har stort sett god kontroll på sin side, og er smart både med og uten ball.

Sissoko 5

Spiller på det trygge, og får vist frem hvor utrolig sterk han er i et par nærdueller.

Winks 5

Ikke veldig synlig, men viktig for Tottenham både defensivt og offensivt. Pasningssikker og smart med ball, og så er både han og Sissoko flinke til å dekke mye rom foran midtstopperne.'

Bergwijn 7

Fantastisk prestasjon på 1-0. Viser frem både fart og teknikk. Godt innlegg til Son like etter scoringen. Gjør også en solid jobb når Tottenham forsvarer seg, og er hjemmelagets beste utespiller sammen med Lamela.

Lamela 7

Er mye involvert i 1.omgang, og er en av hjemmelagets beste. Heldig som slipper gult kort i 1.omgang. Byttet ut etter 70 minutter, og grunnen til at han ble byttet ut må ha vært at han var sliten – for han leverte en meget solid kamp de minuttene han var på banen.

Son 5

Stor sjanse etter halvtimen, men headingen mot bakerste stolpe blir mesterlig reddet av de Gea. Gjør en viktig defensiv jobb, og stenger venstresiden til Tottenham sammen med Davies.

Kane 3

Det er nok en del spillere som trenger et par kamper før de nærmer seg sitt normale nivå, og Kane så i kveld ut til å være en av dem. Veldig lite involvert, og de gangene han var med i spillet var det veldig laber kvalitet på det som ble levert.

Mourinho

Flere av Tottenham sine spillere så veldig slitne ut mot slutten av kampen, og jeg forstår lite av at ikke Mourinho brukte flere av spillerne han hadde på benken. Lo Celso og Fernandes kom inn etter 70 minutter, men hvorfor brukte han ikke flere bytter?



Manchester United:

De Gea 4

Burde reddet skuddet fra Bergwijn på 1-0. Det er et hardt skudd, men når det kommer rett på keeperen skal den ikke ende opp i mål. God redning på headingen fra Son et par minutter senere.

Wan-Bissaka 5

Opphever en offside midtveis i 1.omgang, og får ikke bidratt noe særlig offensivt. God kontroll defensivt.

Lindelöf 5

Burde vært nærmere Maguire før 1-0, men utenom den situasjonen har han god kontroll på Kane og co.

Maguire 4

Forflytter seg som et kjøleskap før scoringen til Bergwijn, og så får han heller ingen hjelp av sine lagkamerater. Solid i lufta, men på scoringen til Tottenham får vi se hans store svakhet.

Shaw 5

I likhet med Wan-Bissaka får han ikke bidratt veldig mye offensivt. Defensivt får etterhvert gjestene god kontroll på Tottenham, og Shaw hevet seg etter en litt rotete start.

Fred 4

Har levert en solid sesong for Manchester United, men i kveld var både Fred og McTominay langt unna sitt beste nivå. Slurv i pasningsspillet.

McTominay 4

Så veldig rusten ut i 1.omgang, og er slurvete med ballen. Litt bedre i 2.omgang, men McTominay var langt unna der vi har sett han tidligere denne sesongen.

James 3

Mangler både selvtillit og kvalitet i kveldens kamp. Velger den enkle løsningen i hver eneste situasjon, og får aldri utfordret Davies langs bakken. Byttet ut etter 62 minutter.

Fernandes 7

Har et par strålende fremspill, og pasningen hans frem til Martial etter 64 minutter er verdensklasse. Hamrer straffesparket i mål, og dette var nok en solid prestajon fra Fernandes i United-drakten.

Rashford 4

Får kampens første store mulighet. Har et par fine løp i 1.omgang, men fikk aldri de rette pasningene fra sine lagkamerater.

Martial 3

Usynlig i 1.omgang, og fremstår til tider helt uinteressert. Litt mer involvert i 2.omgang, og hadde det ikke vært for at Lloris leverte en eventyrlig redning hadde Martial scoret etter 66 minutter.

Greenwood 6

Positivt innhopp, og skaper veldig mye mer enn det James klarte mens han var på banen.

Pogba 7

Setter fyr på United med en gang han kommer inn, og prestasjonen hans før 1-1 er fotballkunst. Kjører karusell med Dier, og det er bare å glede seg til å se hva Pogba og Fernandes kan få til sammen i det som gjenstår av denne sesongen. Har også kampens flotteste pasning.

Ole Gunnar Solskjær

Treffer bra med byttene sine, for etter at Pogba og Greenwood kommer inn halvtimen før slutt er det bortelaget som er klart best. Burde kanskje startet med Greenwood, for James var veldig svak. Pogba og Fernandes starter nok neste!